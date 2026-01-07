年線以下個股占比逾六成 金管會：占比太高會有疑慮

金管會表示，年線以下個股占比63.5%，占比確實偏高，但這也是反映景氣循環及投資人對未來的預期。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕儘管台股大盤已經突破3萬點，但國民黨立委林德福直言，很多投資人對台股無感，也擔憂台股虛胖，只靠台積電拉抬；對此，金管會主委彭金隆坦言，年線以下個股占比63.5%，確實偏高、會產生疑慮，但也反映景氣循環及投資人對未來的預期。

林德福今天表示，雖然股市表面創新高，但科技類股獨強，包括水泥、造紙、食品、觀光類股都是下跌，這背後有市場「結構失衡」的警訊，如果沒有持有台積電的投資人，對台股3萬點無感的；如果AI泡沫預言成真，對高階晶片及記憶體需求減少的話，必然引起市場疑慮，並可能衝擊台股。

廣告 廣告

彭金隆表示，主管機關不會對未來股市做預測，但一直密切關注台灣資本市場交易量、年線下個股比重等，金管會都會關注；回顧過去，去年至今已歷經很多波動，台股也從來不欠缺乏不確定因素，金融演習是本來就有的，我們都會做好準備。

彭金隆指出，台股過去10年，年線以下的個股占比在2018年有來到高點79%，2020年最低18%，本來比重就會隨景氣、股市漲跌有所差異，例如：2024年是67%，2025年是63.5%，反映資本市場對未來前景的不同評價，但占比偏高仍須審慎關注。

金管會強調，資本市場反映是投資人對未來市場的預期，比重確實很多人會產生這樣的疑慮，金管會對於流動性差的股票，證交所及櫃買中心也有啟動相關機制，也有促進市場的造市計畫，我們將會密切關注資本市場發展。

【看原文連結】

更多自由時報報導

群創、威剛等共6檔上市櫃股票1/7起列入處置

買了恐後悔！專家勸「這5款豪華車」最好不要買 最推1日系品牌

台積電入列！3檔股票一直漲 外媒點現在仍是加碼好時機

台股收盤》殺「積」爆8530億新天量 指數收跌140點

