一年義務役投入聯勇操演 綠委：不排除參與漢光演習

圖為國軍操演畫面。（示意圖／資料照）

民進黨立委王定宇表示，今日起國軍一年役期的義務役男，將會組成步兵營並配合志願役軍人為主的聯兵旅，一同進行國軍的三軍聯測，也就是俗稱的「聯勇測驗」，藉由守備部隊與主戰部隊的整合強化國軍戰力，未來也不排除參加漢光演習，這對台灣的防衛戰力的提升是一個里程碑，也是一個非常重要的提升。

他表示，實戰化的訓練包括刺針飛彈、反坦克飛彈、步槍等各種裝備實際的操作，而且有別於過去舊式的訓練，這次採取美式的新式訓練，高度實戰化、射擊數量以及各個裝備的使用，都讓役男的戰力跟訓練更加精實，戰力更加提升。

廣告 廣告

王定宇指出，所以歷經這一兩年的訓練跟整合，從今天開始會把義務役男編制成步兵營，再跟志願役的主戰部隊編制成聯兵部隊進入聯勇的實測，這是一個關於守備戰力跟主戰戰力的重要整合，今年開始找出問題再進行修正。

他說，未來役男退伍後，會有別於四個月役期的役男，一年期的役男經過完整訓練，可以成為一個合格、訓練有素的作戰兵員，對於未來的後備動員、後備戰力縱深的規畫，不僅有兩百萬左右的後備兵力，更重要的是經過妥善訓練、熟悉新式裝備、新式戰術，以及與志願役組成的主戰部隊有合作經驗、合作默契，這對台灣的防衛戰力的提升是一個里程碑，也是一個非常重要的提升。

王定宇呼籲，不管是年度的國防預算，或者是國防特別預算的特別條例，還是希望立法院盡快交付審查，實質討論國家國防的需要，如果在野黨認為不必要的項目，也可以通過審查的過程，要刪、減、凍大家都可以討論，這樣把國防預算阻擋在立法院的門外，對國防會造成不可逆的傷害。

【看原文連結】