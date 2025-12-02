年興今年受惠業外挹注獲利 明年對產業謹慎保守

（中央社記者曾仁凱台北2日電）牛仔褲代工大廠年興今天舉行法人說明會，總經理蔡樹軒表示，考量關稅等因素，對於明年產業景氣維持「謹慎保守」態度。

年興今年前10月營收新台幣51.58億元，年減4.06%；前3季歸屬母公司淨利2.86億元，較去年同期大幅成長59.7%，每股稅後純益1.45元。

年興說明，今年獲利成長，主要因認列處分投資性不動產的業外利益，金額約2.55億元；年興前3季象徵本業的營業利益6113萬元，年減42.1%。

年興指出，布局橫跨牛仔布產業上中下游，從紡紗、織布到成衣，為最大優勢。年興今年前3季的牛仔褲占營收比重60.7%，牛仔布占比29.5%及環錠紗占比9.4%。

在全球布局上，年興以台灣為營運總部及接單中心，在非洲賴索托和墨西哥設有牛仔布廠，合計月產能約260萬碼；另外在賴索托及越南設有牛仔成衣廠，合計月產能約100萬件。透過國際分工的全球戰略，希望把關稅等影響降到最低。（編輯：張良知）1141202