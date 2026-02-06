年菜不是元凶！營養學教授點名年節最傷身的其實是這些「隱形熱量」

農曆春節就要到了，許多人在年節期間，常將體態改變或身體不適等狀況，簡單歸因於放假「吃太多」；但實際上，真正影響健康的往往不是單單一餐的熱量而已，而是整體生活節奏的失衡。

輔仁大學營養科學系教授劉沁瑜指出，過年期間最容易被忽略的，並非是年菜本身，而是飲食頻率增加、進食時間延後，以及日常作息混亂等，所帶來的連鎖影響。

劉沁瑜說明，年節假期常常看見民眾，「一整天零食不離手、正餐時間往後延、宵夜變成日常」的情形，這類不自覺攝取小食的習慣，往往才是熱量、糖分與精製碳水的主要來源。而且許多人誤以為只要主餐的份量和熱量節制，就能安心吃點零嘴，但卻忽略了零食累積的健康負擔，可能遠遠高於一頓年夜飯。

新春精緻健康三大面向

從生理角度來看，人體代謝與荷爾蒙分泌是高度依賴生理時鐘的，當晚間進食過多，就容易影響胰島素的調節與脂肪代謝，進而干擾夜間的睡眠品質，形成「晚睡、晚吃、恢復不足」這樣的惡性循環。長假結束之後，也不少人感到疲憊、精神不濟，甚至出現體重上升、血糖波動，其實正是作息與進食時序紊亂出現的結果。

劉沁瑜強調，與其在過年期間追求「完全忌口」，不如將健康管理視為系統性的調整。她提出「新春精緻健康」的概念，應該要從飲食、運動與身體恢復三大面向同步管理，而非只是聚焦在吃了多少食物而已。

年節健康管理重點是及時修正

由於現代科技的進步，許多人都喜歡使用穿戴式裝置，其實就可透過穿戴式裝置來掌握每天的活動量、心率變化、睡眠品質與身體恢復等狀態，讓抽象的健康感受轉化為具體的數據。能夠清楚的知道，哪一天是「吃得多但活動足夠」、哪一天是「熱量不高卻恢復不足」，進一步去調整飲食時間、運動強度與休息等地安排。

劉沁瑜提醒，年節健康管理的重點不在完美，而在即時修正。即使面對聚餐、熬夜與行程變動，只要能及早察覺身體負荷，適度補足活動量、拉回睡眠節奏，仍有助於維持體能表現與身體平衡，避免假期結束後出現長期的健康代價。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

