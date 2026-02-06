年菜不求人！線上廚藝教室手把手教學，佛跳牆到冰花煎餃全搞定！

（圖／TikTok提供）

年節將至，從採買年貨到端出一桌澎湃團圓菜，向來是許多家庭既期待又有壓力的年度大事。今年，不少TikTok創作者化身「線上年菜軍師」，用短影音把繁瑣流程變得簡單易懂。無論是教你在傳統市場一次備齊佛跳牆食材、解析每道功夫菜的來源與挑選關鍵，或是示範15分鐘完成冰花煎餃、微波爐做出酥香餡餅等快手技巧，都讓做年菜變得更容易上手！

年關將至，TikTok創作者透過短影音分享實用的年菜挑選、備餐與料理技巧。餐飲品牌創作者尚恩尚其林（@shawnlin365），以「誠實又愛吃在地美味的米其林」的公信力形象，分享傳統辦年貨攻略，讓大家在市場就能買到所有年菜必備食材。

過年餐桌必備的功夫年菜佛跳牆，也由尚恩為觀眾剖析食材來源，讓過年吃得健康又安心。尚恩也不藏私地分享如何在家做出餐廳等級經典麵食，親自示範15分鐘做出精美冰花煎餃、微波爐煎餡餅等秘訣，除了把年銷量百萬的食品玩出新花樣，也能更快速的煮出一桌佳餚。

身為餐飲科教師的創作者小曹老師（＠tsaojasper），則透過TikTok短影音詳細拆解看似複雜的料理步驟，讓觀眾可以跟著手把手教學在家做年菜，除了年味十足的熱炒佳餚甜豆炒花枝、麻油烏魚膘、奶油洋蔥鮮魚湯，到芋粿巧、蘿蔔糕、掛霜腰果等傳統小吃，讓TikTok化身為線上廚藝教室，大家在家也能動手跟著做年菜。

