年菜之王曝！佛跳牆橫掃前三名 年前銷量已增3成

距離農曆新年進入倒數，網購平台的「年菜排行榜」也出爐。（圖／東森新聞）





距離農曆新年進入倒數，網購平台的「年菜排行榜」也出爐，佛跳牆一口氣奪下前三名！許多民眾就說，除夕要吃佛跳牆才有年味。但也有人覺得熱湯裡有芋頭，無法接受，除了佛跳牆受歡迎外，東坡肉、滷牛腱還有煎魚等等都是大家的必點年菜。

熱呼呼的佛跳牆上桌，湯匙一撈全都是山珍海味，用料很澎湃，除夕團圓必吃這一味，網購平台的年菜排行榜出爐，佛跳牆更是一口氣橫掃前三名。

民眾：「喔那個是年夜飯一定都會準備的東西啊，會吃對，就是除夕一定會有，假如沒有佛跳牆也會有雞湯，就是二選一。」

廣告 廣告

億長御坊業者黃小姐：「佛跳牆就是全家福，它就是什麼東西都有，像我們有一個客人，真的每年一次都訂5、60個。」

但也有人說佛跳牆裡面的芋頭，真的先不要，過年看到這一道菜，完全吃不下去。

業者則向《EBC東森新聞》透露，佛跳牆光是年前銷量就增加3成，越靠近農曆新年，銷量會越高。

民眾：「像我們家還會準備水餃，就是類似元寶的概念，還有一些長年菜，還有魚也是一定會有一尾，沒有限定說要什麼魚。」

在市場走一輪，都是滿滿年味，業者的手沒停下來過，醬鴨還有雞肉都是客人必點餐點。

台灣人到底多懂吃，看看這份年菜排行榜，就讓人肚子咕嚕咕嚕叫，除了佛跳牆稱霸榜單，東坡肉、冰糖蓮藕還有蜜汁雙方都在榜單上。

逸湘齋業者朱先生：「滷牛腱還有我們的那個佛跳牆，我們的那個蜜汁雙方，這個幾乎客人都是必點，很多客人都很擔心會買不到，因為到最後都是缺貨的狀態。」

農曆新年進入倒數，菜籃族們也蓄勢待發，用一桌好菜熱鬧過好年。

更多東森新聞報導

冰水淨身祈福！日本東京迎新年「泡冰水儀式」登場

過年越來越沒年味？ 網吐實況：年輕人寧願賺加倍

獨家／創意春聯「馬上加薪」夯！免費使用仍需留意版權

