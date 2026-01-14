「年菜之王」排行榜曝光！前3名都這道菜 搜尋量飆近160％

【記者莊偉祺／台北報導】農曆春節將近，不少民眾開始備年菜！網購平台今曝「年菜之王」排行榜，前3名單品都是同菜色。同時，符合「剪刀經濟」的即食年菜搜尋飆近160％，且10道菜大份量成主流。

農曆春節腳步漸近，Yahoo購物統計今年年菜熱搜量增3倍，前3名年菜組合由老協珍蟬聯奪冠，上海菜名店「紅豆食府」和「呷七碗」則分別拿下熱銷亞軍、季軍。

另統計前5名單品年菜榜方面，佛跳牆持續連年霸榜，包含「青葉臺菜」的總鋪ㄟ花膠佛跳牆、「老協珍」的鮑魚干貝佛跳牆、「呷七碗」的上乘佛跳牆全數躍進前3名，而眷村味代表「果貿吳媽家」的經典牛三寶、南門市場老字號「逸湘齋」的蜜汁雙方則擠身第4名及第5名。

除了名店外，「懶人年菜」需求也帶動Yahoo拍賣生鮮食品銷售月增超過2成，可加熱即食的東坡肉、滷豬腳圈、熟章魚切片等，成為忙碌族群的準備年菜首選。

PChome 24h購物則指出今年網購年菜5大趨勢，包含星級主廚、經典名店、海陸美饌、毛孩年菜及養生蔬食。其中，近年許多家庭為節省繁瑣的備菜程序，只須剪開包裝無須加工或清洗，依照步驟就能輕鬆完成上菜的組合大受歡迎，這波「剪刀經濟」帶動即食年菜關鍵字搜尋量較上月大幅飆升近160％，也較去年檔期銷售量增長近30%，且「冷凍年菜」與「10人份以上大份量年菜」成主流，尤以10道以上菜色的8至10人份組合最受青睞。

此外，隨著「寵物視為家人」的觀念普及，毛小孩的年節儀式感也不可少！近期觀察到許多民眾在採購年貨時會一併為寵物加菜，包含精緻拼盤、營養燉湯等選項，帶動該品類銷量較去年同期成長10%。

網購平台今曝「年菜之王」排行榜，前3名單品都是同菜色。Yahoo購物提供

