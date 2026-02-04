年菜也可以「地中海」 營養師籲防年後「代謝症候群」
好醫師新聞網記者朱代東／台東報導
圖：營養師宋佳穎推年菜也可以很地中海／台東馬偕醫院提供
地中海飲食近年來備受歡迎，而農曆年將至，家家戶戶準備圍爐團聚，營養師大推，年菜也可以很地中海。台東馬偕紀念醫院營養課宋佳穎營養師提醒，年節期間正是「代謝症候群」好發與惡化的高風險時期，許多民眾往往在過年後才發現體重上升、血糖與血脂異常，健康警訊早已悄悄出現。
宋佳穎營養師指出，代謝症候群並非單一疾病，而是腹部肥胖、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油酯過高及高密度膽固醇偏低等多項危險因子的集合，只要符合其中三項，未來罹患心血管疾病與第二型糖尿病的風險就會明顯提高。其背後核心機轉與胰島素阻抗及慢性低度發炎有關，而過年常見的高油、高糖、高熱量飲食型態，正是誘發關鍵。
她分享年節飲食常見三大陷阱，包括不規律用餐與深夜聚餐，容易打亂身體代謝時鐘；年菜多以紅燒、油炸與勾芡料理為主，加上年糕、牛軋糖等高糖零食，熱量密度高，過剩能量容易轉化為內臟脂肪；以及香腸、臘肉與重口味醬料鈉含量偏高，搭配蔬菜與全穀類攝取不足，更容易加重血壓與代謝負擔。
為了讓民眾在過年期間吃得開心也安心，宋佳穎營養師建議，可將年節飲食調整為接近地中海飲食型態，兼顧年味與健康。烹調時可選用芥花油、苦茶油等優質植物油取代動物油脂，主菜多選擇清蒸魚、白斬雞、海鮮與豆製品等優質蛋白質，並大量搭配蔬菜、全穀類與天然辛香料提味，減少油鹽用量，也能讓年菜吃得清爽又有層次。針對外帶年菜，她也提醒多數為鍋類或湯品，建議「盡量吃料、不喝湯」，並可自行加新鮮蔬菜與白肉，避免攝取過多油脂與鈉含量。
在飲品選擇上，宋佳穎營養師補充，可多以無糖綠茶或黑咖啡取代含糖飲料與酒精，因綠茶富含茶多酚、咖啡含有綠原酸，皆具抗氧化特性，有助於降低發炎反應與代謝負擔。她強調，代謝症候群其實是可預防、可逆轉的健康警訊，年節團聚象徵的是長久的陪伴與祝福，只要掌握正確飲食原則，就能在享受年味的同時，也為自己與家人守住健康本錢，迎接真正安心又平安的新年。
