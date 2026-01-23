年菜仍缺五成 企業號召社會響應「愛老人‧愛團圓」行動

【警政時報 江雁武／台中報導】寒流來襲、年節將近，為讓弱勢獨居長輩在歲末寒冬中感受社會溫暖，台電台中區營業處攜手華山基金會，於115年1月23日（五）帶領100位長輩走進充滿歷史人文氣息的台中霧峰林家花園，提前迎接馬年新春。透過文化走讀與多元互動活動，陪伴長輩走出家門、歡度一場充滿愛與關懷的節慶時光。

活動在康爾藝術幼兒園小朋友熱力十足的太鼓表演中揭開序幕，鏗鏘鼓聲震撼人心，也為現場注入滿滿朝氣與歡樂。隨後安排春節趣味手作、薩克斯風演奏、猜燈謎等應景活動，讓長輩沉浸在濃濃年味中。台電義工更陪同長輩一同製作「拓印春聯」，在歡笑與創作中迎接嶄新的一年。

華山陪百位長輩走讀霧峰林家迎馬年，企業齊力募集年菜暖寒冬。 (圖／記者澄石翻攝)

為迎接馬年到來，財神爺驚喜現身，親手將象徵「馬上有錢」的壓歲紅包送到長輩手中，祝福新年平安順遂、好運相隨，現場洋溢著溫馨與感動。活動中場，特別邀請霧峰地區獨居、罹癌的王爺爺帶來小提琴演奏，在古色古香的林家花園中，悠揚琴聲流瀉而出，不僅展現生命的堅韌力量，也深深觸動在場每一顆心。

考量高齡長輩易成詐騙目標，活動尾聲特別邀請台中郵局專員進行金融防詐騙宣導，透過實際案例提醒長輩提高警覺、守住辛苦一生的積蓄。壓軸的有獎猜燈謎活動，長輩踴躍搶答、笑聲不斷，為整場活動畫下溫暖句點。

太鼓迎春、財神送福，百位長輩霧峰林家提前感受年節溫暖。 (圖／記者澄石翻攝)

此外，國際扶輪3461地區台中扶青社、台中市北屯獅子會、美樂佳聯賣團隊及台電台中區營業處得知今年華山基金會「愛心年菜」仍短缺約五成，紛紛到場響應善舉，號召社會各界共同投入，讓弱勢長輩在除夕夜也能享用一頓溫暖又健康的團圓飯。台電台中區營業處處長顏錦義表示，台電長期不只肩負穩定供電的責任，更希望透過志工服務，持續點亮社會中需要被看見的角落。

華山基金會指出，2026年持續推動「愛老人‧愛團圓」公益行動，募集弱勢長輩常年服務經費，每位長輩每月1,250元、全年15,000元，即可支持關懷訪視、陪同就醫、物資協助與年節關懷等到宅服務；年菜每份1,000元，目前尚缺五成，盼社會大眾伸出援手。中A澎湖區26年來累計服務逾4,900位弱勢長輩，感恩各界長期支持，讓孤老不再孤單。

愛心專線：（04）2473-4843 江小姐

劃撥帳號：22542465（備註：愛老人愛團圓）

勸募字號：115愛老人衛部救字第1141364538號

勸募期間：115年1月1日至115年12月31日

