年菜促銷戰開打 下單抽市價2.6萬元金條

距離農曆新年剩不到一個月，電商年菜戰火全面引爆，有人以「下殺5折」掀折扣戰，有人喊「下單滿99元抽市價2.6萬元金條」吸客，從名店佛跳牆到星級主廚大菜，如何省荷包？

有電商觀察，現代人生活忙碌，以前過年前半個月才是下單的旺季，但今年明顯提前，不少人搶在去年底先提早預訂，一方面怕熱門名店缺貨、冷鏈塞車，另一方面是消費者聰明消費把年菜分拆不同訂單，搭配滿額、回饋、登記抽獎，把折扣疊到最滿。

本土電商龍頭momo率先出招，PChome、Yahoo購物也沒錯過這檔一年一次的年菜促銷盛會，接連推出「折扣、回饋、抽獎」的組合拳，誰能把誘因堆到最高，就有機會搶下今年圍爐年菜的銷售主場。

momo買氣爆棚 推5千件商品年菜博覽會

本土電商龍頭momo以大場面造勢，主打百大品牌、超過5,000件年菜商品的一站式「線上年菜博覽會」，多款直接下殺5折起，從名廚飯店、老字號到蔬食、公益年菜全部一網打盡，瞄準「一次買齊、一次搞定」的懶人需求。

momo也點出今年5大趨勢：小組數年菜、蔬食年菜、公益年菜、名廚飯店、老字號經典，等於用「分眾分菜單」把不同家庭型態全部網羅。促銷上，momo把活動切成多檔：

《團圓饗好味》至1月31日：單筆滿999元可登記抽氣炸鍋，累積消費滿3,888元再享5％的mo幣回饋。

《賞星鮮飯店年菜》同步加碼：下單指定飯店年菜抽STAUB鍋具，消費滿5,000元再贈STAUB餐具組。

PChome喊出下單滿99元抽一台錢金條，單筆滿2,888元送500 P幣。

PChome以金條當誘因 10人大份年菜成銷售主流

為了拉抬買氣，PChome用「抽黃金」把注意力拉滿：即日起至1月31日，食品指定商品單筆滿99元登記抽市價25,800元「煌隆壹台錢黃金條塊」（約2.6萬元），單筆滿2,888元登記送500 P幣；年菜本身則主打精選85折起。

PChome今年推出5大亮點，包括星級主廚、經典名店、海陸美饌、毛孩年菜、養生蔬食。更主打「剪刀經濟」，也就是不用洗不用切，剪開包裝照步驟加熱就上桌，帶動即食年菜關鍵字搜尋量較上月飆近160％，預購開跑以來銷售量增長近30％，而「冷凍年菜」與「10人份以上大份量年菜」成為主流，尤其10道以上菜色的8至10人份組合賣最好。

老店名菜高居Yahoo購物熱銷榜，祭出年菜和禮盒5折起搶客。

Yahoo購物熱搜飆3倍 老協珍續霸、佛跳牆包辦前3名

Yahoo購物觀察，今年年菜熱搜量增3倍，80年迪化街名店「老協珍」持續蟬聯年菜組合熱銷冠軍；單品榜上，佛跳牆更一口氣包辦前5大單品中的3席，從青葉臺菜、老協珍到呷七碗，把年節「硬菜」的排面直接鎖死。

促銷方面，Yahoo購物喊出年菜、禮盒下殺5折起，並把滿額回饋、刷卡現折、登記抽獎金全部綁在一起。此外，Yahoo購物連7年推公益年菜募集，至今捐助近萬名弱勢族群，今年再攜手4大公益團體募集年菜，不只團圓相聚，還能順手送暖。