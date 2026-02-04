年菜吃對不吃胖 營養師提醒年節慎防代謝症候群

年菜吃對不吃胖，營養師宋佳穎建議選擇「綠燈區」，慎防代謝症候群。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

農曆新年將至，家家戶戶圍爐團聚，在大魚大肉與作息紊亂的背後，潛藏健康風險。台東馬偕醫院營養師宋佳穎提醒，年節期間是「代謝症候群」好發與惡化的高風險時期，民眾若未留意飲食與生活型態，容易在過年後出現體重上升、血糖與血脂異常等問題。

宋佳穎指出，代謝症候群並非單一疾病，而是腹部肥胖、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油酯過高及高密度膽固醇偏低等多項危險因子的組合，只要符合其中三項，未來罹患心血管疾病與第二型糖尿病的風險便會大幅提升，主要成因與胰島素阻抗及慢性發炎反應有關，年節常見的高油、高糖、高熱量飲食正是關鍵誘因。

她分析，過年常見三大飲食陷阱，包括用餐時間不固定、深夜聚餐頻繁，打亂身體代謝節律；年菜多為紅燒、油炸或勾芡料理，加上年糕、糖果等高糖零食，熱量密度高，容易轉化為內臟脂肪；香腸、臘肉與重口味醬料鈉含量偏高，蔬菜與全穀類攝取不足，將增加血壓與代謝負擔。

宋佳穎建議，年節飲食可朝地中海型飲食調整，以優質植物油取代動物油脂，主菜選擇清蒸魚、白斬雞、海鮮與豆製品，並搭配大量蔬菜與全穀類，善用天然辛香料減油減鹽。外帶年菜或鍋物則建議「多吃料、少喝湯」，避免攝取過多油脂與鈉。

飲品方面，可選擇無糖綠茶或黑咖啡取代含糖飲料與酒精，有助於降低發炎與代謝負擔。她強調，代謝症候群是可預防、可逆轉的健康警訊，只要掌握正確飲食原則，就能在享受團圓年節的同時，也為自己與家人守住健康，迎接安心的新年。