年菜吃怕了？8家速食過年優惠「買1送1、買大送大」 抽1年份免費比薩

生活中心／賴俊佑報導

麥當勞APP隨機發送大薯、雞塊買1送1優惠券。(圖／麥當勞提供）

8家速食過年優惠，吃完整年發！麥當勞APP隨機發送大薯、雞塊買1送1優惠券，肯德基限量開賣「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，必勝客推出馬年新春版「一公尺派對盒」，達美樂刮刮卡抽1年份免費比薩，拿坡里新品披薩買大送大，三商炸雞買6送6，漢堡王花生漢堡系列69折起，德克士限期推出「開運海陸分享餐」。

麥當勞

麥當勞APP 2月13日至2月19日推出期間限定「好運開跑 一馬當先」刮刮樂，活動期間，會員每日每帳號可參加1次，隨機領取各種優惠券，優惠內容包括麥克鷄塊(4塊)買1送1、勁辣香鷄翅(一份2塊)買1送1、大薯買1送1、薯餅買1送1、蘋果派買1送1、焦糖奶茶(冰)買1送1、買超值全餐送麥脆鷄腿1塊(原味/辣味)或勁辣香鷄翅(一份2塊)，中獎率百分之百！

富貴金沙起司脆雞開運金磚盒。(圖／肯德基提供）

肯德基

肯德基新春新品「富貴金沙起司脆雞」熱賣中！即日起第二波限量開賣「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，以象徵財運的金磚造型為核心，內容物包含富貴金沙起司脆雞8塊、原味蛋撻超極酥禮盒，還有兩款外型如「幸運小金幣」的開運金沙沾醬，可沾香酥脆薯、鱈魚圈圈、黃金超蝦塊， 7折優惠價只要888元，並隨套餐加贈限量炸雞造型開運金棒棒春聯，迎春又討喜。

另外， 2月23日前，外送再享單筆消費滿 800元，輸入優惠碼，免費送原味蛋撻－超極酥禮盒乙盒。

必勝客春節限定「一公尺派對盒 好運醬淋」(圖／必勝客提供)

必勝客

必勝客即日起至3月16日推出春節限定新品「一公尺派對盒 好運醬淋」，包含3款招牌方形帕瑪森鬆厚大比薩(口味任選)、8款人氣副食(BBQ烤雞、德國芝心腸、黃金雞柳條、黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、薯金幣、酥炸杏鮑菇與巧克力QQ球)，更首度加入「明太子醬、義式白醬、切達起司醬、酥香脆粒」4款沾醬佐料，新春價2,199元，2月13日前訂購優惠價1,888元！

達美樂「海陸金沙起司火山披薩」。(圖／達美樂提供）

達美樂

達美樂春節限定新品「海陸金沙起司火山披薩」，即日起至2月22日外帶大披薩享半價優惠一個550 元；另外即日起推出限時加碼刮刮卡活動，凡購買「海陸金沙起司火山披薩」即可獲得刮刮卡一張，張張有獎，獎項包括1年份免費披薩、滿額送披薩、滿額送可樂等等。

為了讓新春好運持續發酵，達美樂即日起消費不限金額可獲得「達美樂新春加菜紅包優惠券」，內含超值優惠「小資雙人餐」組合只要 299 元、消費滿額再加碼贈送香烤雞條，各店數量有限送完為止。

拿坡里新品披薩買大送大。(圖／拿坡里披薩‧炸雞提供)

拿坡里披薩‧炸雞

拿坡里推出春節限定新品「開運花生嫩雞披薩」，以濃郁花生醬搭配嫩雞肉，象徵好事花生、好運相伴。拿坡里即日起至3月3日推出新品披薩買大送大優惠，兩個大披薩只要490 元，指定口味包括開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩、起司五重派對披薩。

三商炸雞買6送6。(圖／三商炸雞提供）

三商炸雞

三商炸雞新春檔期重磅推出「20 隻爆打檸檬胡椒桶」，內容包含10隻原味胡椒翅腿與1 隻檸檬脆皮二節翅，即日起至3月16日特惠價 199 元；另外，三商炸雞即日起至2月23日，外帶義式炸雞買6送6只要366元，動期間單筆結帳滿 499 元，另加贈煉乳銀絲卷乙份。

漢堡王「好事花生雙人分享餐」。(圖／漢堡王提供）

漢堡王

漢堡王迎接新春推出「好事花生」花生漢堡系列69折起優惠，即日起至3月2日，花生安格斯牛肉堡、美式花生雙層脆雞堡兩款重量級漢堡，單人獨享餐168元、雙人分享餐318元。

德克士「開運海陸分享餐」。(圖／德克士炸雞提供）

德克士

德克士即日起至3月4日推出「開運海陸分享餐」(4人份)，集結6塊龍蝦風味炸雞歡聚桶、極上海皇賀歲堡、海派鮮脆蝦、香濃乳酪條、WASABI雞軟骨、紫金QQ球、4杯冰紅茶，開運價688元。

