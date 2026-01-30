年菜圍爐注意...北市公布「黑名單」 這幾家名店違規最凶

農曆春節倒數半個月，北市法務局今公布專案查核年菜、圍爐供應業者的結果，19家業者中，以台北漢普頓酒店、薪僑園水源會館違規最多，部分業者在餐券履約保障、定金收取比例及退費機制上仍有缺失，已要求不符規定者限期改正。

為保障消費者預購年菜及訂席圍爐的權益，法務局消保官聯合衛生局查核5大類別，包含飯店餐廳9間、中央廚房2間、品牌廠商1間、通路平台4間及冷凍物流業者3間。

法務局點名業者的違規項目，「飯店餐廳」有薪僑園水源會館、台北漢普頓酒店、國聯大飯店、沃田旅店、JR東日本大飯店、人和園餐廳、桐花私房料理。部分業者於預購年菜領取後不接受解約退貨，卻未在訂購單上依法註明「易於腐敗」或「保存期限較短」的性質；另有部分業者僅提供文字菜單而無圖片，且未標明份量或建議人數。

有關圍爐訂席，薪僑園水源會館、人和園餐廳、桐花私房料理收取的定金超過總額20%規定上限；台北漢普頓酒店、沃田旅店、人和園餐廳、桐花私房的退費比例違反定型化契約應記載事項相關規定。

餐券規範部分，薪僑園水源會館、台北漢普頓酒店、JR東日本大飯店發行的餐券未合規，違規態樣包含未提供履約保障、未記載毀損換發權益、欠缺銷售日期，以及記載「發行人得片面變更或解約」等違規條款。

「中央廚房」違規業者是養和食品，雖提及商品不適用鑑賞期，但將說明置在網頁「常見問題區」而非「訂購流程頁面」，未盡到明確告知義務。「通路平台」則是樂天市場、全聯違規，平台的商品頁面揭露資訊不足，缺乏「加熱方式」或「產品責任險」等重要資訊。

消保官林傳健指出，業者透過預購單或網際網路販售年菜屬通訊交易，依據消費者保護法第19條規定，消費者收受商品後仍得解除契約。業者若主張商品屬易腐敗、短效期性質而無鑑賞期之適用，必須在交易過程中明確告知或敘明。

至於冷凍年菜的配送資訊，林傳健建議業者應以商品預定送達日期（間）方式揭露，而非僅標示出貨日期，以符合消費者年節期間實際收貨及用餐安排的需求。圍爐訂席部分，業者應留意定金收取不得超過總費用之20%，並於消費者提出解約時，依訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載事項第10點規定的標準辦理退費，避免產生爭議。

