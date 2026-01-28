年菜外帶倒數！「瀚寓」7菜8888元、「文華東方」萬元佛跳牆

隨著農曆新年即將臨近，各大餐廳和飯店紛紛推出外帶年菜，讓消費者在家也能享受豐盛的年夜飯。台北的多家飯店，如文華東方和晶華還有瀚寓酒店，已經推出了各式外帶套餐，滿足不同家庭需求。文華東方的「佛跳牆」套餐，因其豪華的食材和精緻的擺盤，成為許多家庭的首選。

隨著農曆新年即將臨近，各大餐廳和飯店紛紛推出外帶年菜，讓消費者在家也能享受豐盛的年夜飯。（圖／瀚寓酒店提供）

台北文華東方酒店的「極品佛跳牆」以其豐富的食材和精緻的製作工藝，成為了不少家庭的首選。這道菜的價格約為NTD13,888，適合6人共享，無論是味道還是擺盤都展現了飯店的高端水準。

廣告 廣告

台北文華東方酒店的「極品佛跳牆」以其豐富的食材和精緻的製作工藝，成為了不少家庭的首選。（圖／台北文華東方酒店提供）

台北晶華酒店以「五星圍爐×多國料理」為主題，推出了11款外帶套餐，價格約為NTD16,800，適合喜歡多樣化選擇的家庭。這些套餐涵蓋了粵、滬、川等多種風味，讓人能夠在家中享受到不同的年味。

台北晶華酒店以「五星圍爐×多國料理」為主題，推出了11款外帶套餐。（圖／台北晶華酒店提供）

此外，君品酒店也推出了多款年菜套餐，從米其林三星的粵菜到適合年輕家庭的輕鬆型餐桌，滿足不同需求的顧客。價格在NTD6,888至NTD8,800之間，適合各類型的家庭聚會。

君品酒店也推出了多款年菜套餐，從米其林三星的粵菜到適合年輕家庭的輕鬆型餐桌，滿足不同需求的顧客。（圖／君品酒店提供）

「瀚寓酒店」推出「瀚寓迎新禧」外帶年菜，米其林一星主廚陳啟昌設計，8人份「福運滿堂年夜宴」內含罈香魚翅佛跳牆，7道功夫菜早鳥價只要8,888元！即日起至1/31訂購享85折優惠，今年圍爐首選，快來搶購！

「瀚寓酒店」推出「瀚寓迎新禧」外帶年菜，米其林一星主廚陳啟昌設計，8人份「福運滿堂年夜宴」內含罈香魚翅佛跳牆，7道功夫菜早鳥價只要8,888元。（圖／瀚寓酒店提供）

內湖知名的88號樂章婚宴會館今年推出全新的外帶年菜套餐，主打「重現媽媽的經典家常年菜」，這款全套套餐專為6人家庭設計，包含了黑蒜蛤蜊雞湯、手作蒲燒鰻油飯及南門市場熱銷的經典菜色，價格為4,500元，原價5,200元，讓消費者以親民的價格享受到高品質的年菜。套餐中還有象徵團圓的紅燒獅子頭、豬腳花生及蜜汁油爆蝦，充分展現年節的傳統風味。

延伸閱讀

萊爾富開獎了！北投門市誕生第三位「台積電股票」得主

小動物吸財！老闆中百萬賞蟾蜍吃紅 Q萌店狗神助攻開貳獎

高雄「老江紅茶牛奶」年終獎金放榜！ 2店長領逾百萬