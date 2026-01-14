年菜大戰線上打到線下 超商百道名店料理猛攻

距離春節假期不到1個月，年菜預購戰已經全面開打。全家便利商店主打名店年菜、圍爐套組、酒香佳餚與蔬食料理4大特色，開賣逾百道美食。OK超商力推便利年菜，不用烹調開封即能上桌。momo購物網「線上年菜博覽會」下殺5折價，並備妥各種春聯、紅包等春節小物。Yahoo購物則公布熱銷年菜榜，老協珍、紅豆食府、呷七碗拿下前3名。

全家便利商店金馬年菜預購活動開跑，主攻「星級名店年菜」、「澎湃圍爐套組」、「酒香風味佳餚」與「蔬食名店料理」，共有超過百道菜色，合作品牌包含富錦樹台菜香檳、雙月食品社、請客樓、天香樓、老新台菜、欣葉生活廚房……等。即日起至2月22日指定商品任選3件92折，透過店內的FaniPort機台就能預購。

廣告 廣告

OK超商因應上班族、小家庭與多代同堂等不同聚餐情境，規畫不同分量與各種口味組合。像是「便利型年菜」不用開火烹調，直接開袋裝盤就能上桌；「吉晟嚴選精選三牲組」，內有大成鹿野蔗香雞、酥炸金鯧魚、帶皮五花肉，均為熟食規格，拜拜完就能端上桌。其他還有呷七碗好運連連6件組、小家庭年菜組等，售價都在4,000元內。

momo購物網「線上年菜博覽會」同樣聚焦小份量年菜，如「老協珍TOMMI湯米2026年菜5件套組」，內含佛跳牆、米糕等家常手路菜，適合3~4人分享；「錦霞樓年菜5件組」則有紅蟳米糕、豬肚雞湯，人數少也能感受滿滿年味，指定商品更下殺5折促銷。站上還有春聯、紅包袋等過年小物，迷你版、燙金、水鑽版商品任選，近3,000款商品最優88折。

Yahoo購物年度熱銷年菜排行揭曉，冠軍以品牌知名度最高的「老協珍」奪下，經典上海菜名店「紅豆食府」與主打小家庭功夫菜的「呷七碗」摘下第2、3名。單品年菜榜單中，「青葉台菜」總鋪ㄟ花膠佛跳牆、「老協珍」鮑魚干貝佛跳牆、「呷七碗」上乘佛跳牆包辦前3名。1月18日前單日消費滿3,000元贈8%購物金，刷中國信託uniopen聯名卡單筆滿3,000元加送200元折價券。

原文出處

延伸閱讀