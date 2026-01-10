民視新聞／綜合報導

再過一個多月，就要過農曆春節，台灣年菜市場規模，在2024年已超過百億元，甚至還以10%的速度成長，賣場業者嗅到商機，與餐飲業者合作，販售超過200道年菜。

掀開鍋蓋，是一道道香噴噴的年菜料理，還有逢年過節必備的水果禮盒，琳瑯滿目的年節產品，吸引民眾的目光。再過一個多月，就要過農曆新年，而且今年可以連放9天假期，是近五年來天數最長的，因此不少家庭已經開始規劃和物色年菜，畢竟要自己連煮9天的飯菜，實在太累。今年賣場攜手各家餐飲業者，販售必比登推薦餐廳和知名老店的手路菜，還有澎湃（豐沛 phong-phài）海鮮組合，相當受歡迎。

廣告 廣告

原文出處：年菜市場規模逾百億 連鎖賣場磨刀霍霍推菜色

更多民視新聞報導

年貨大戰! 超商推6道"精緻手路菜" 百元價就能吃到

春節家電搶市！電子賣場11天大促銷 //半價優惠、滿額再抽獎

娘家鮮食傳愛募1.2萬道愛心年菜! 王瞳攜手女團投身公益

