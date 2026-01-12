年菜戰開打！ 「小北百貨、躍獅藥局、摩斯」都跨界賣年菜

農曆春節倒數，不少通路跨界搶年菜市場。（圖／東森新聞）





農曆春節倒數，不少通路跨界搶年菜市場，日式連鎖平價壽司店推出松葉蟹年節禮盒限量預購，瞄準家庭圍爐需求，特別的是包括速食店、連鎖藥局，甚至連鎖五金百貨，都開始賣起傳統台式年菜組合，要搶一波年菜商機。

有滿滿餡料的佛跳牆還有人參雞，肉夾一塊一拉就斷，整桌菜色還有滷元蹄，清蒸魚、佛跳牆跟米糕。而這些年菜組合不是在餐廳或市場賣，而是生活五金百貨小北百貨。

小北百貨公關經理吳澄彥：「希望帶給消費者很多的驚喜感，希望這個品牌給消費者的感覺是有一種，哇嗚這個也有，哇嗚那個也有，這樣子的一種驚喜的一種感覺。」

廣告 廣告

年菜哪都賣哪都不奇怪，越來越多業者搶年菜市場：連鎖壽司店著重在吸睛度，端出肥美松葉蟹禮盒；而速食品牌去年就開賣年菜8件組，一桌弄起來完全就像餐廳出品；摩斯漢堡今年一樣有8件組，從主食到大菜應有盡有。

跨界搶年菜商機，連藥局都來了，躍獅藥局與米食品牌呷七碗聯名，推出澎派年菜小家庭組合7道菜，吃得到花雕醉蝦東坡肉還有砂鍋魚。啤酒品牌金色三麥推出兩種套餐，由火鍋搭配燉飯、肋排中西結合。

整合行銷專家胡恒士：「品牌增加自己業外的品項，來吸引更多不一樣的客人，餐飲的東西就會變成各個通路第一個在選擇，非自己本業以外的一個首選。對於消費者來講，業者彼此競爭的狀況之下，不論是餐飲的品質或者是整體的CP值，也都有機會再度的提升。」

品牌多半是跟餐飲業者合作，採宅配方式送，也沒違反法令。一年一檔的年菜商機，從過往餐飲業賣，賣場超商電商加入搶市，到如今非餐飲本業的品牌也都跨界來賣年菜，通路變多刺激消費，也讓消費者買年菜更加方便。

更多東森新聞報導

獨家／年菜必備「日本乾干貝」飆漲！小顆一斤貴千元

年菜開賣預備備！松葉蟹禮盒PK米其林台菜套組

全台唯一四頂金帽夫妻主廚打造 家味香年菜開放預訂

