年菜緩著吃 先上情人節套餐 餐飲集團加碼銀飾手作體驗

莫凡彼餐廳情人節套餐。 圖：莫凡彼餐飲集團/提供

[Newtalk新聞] 今年春節連假第一天就遇到西洋情人節，台中市五星級飯店勤美洲際、日月千禧都推出情人節主題套餐，讓情人在吃年菜前先享受浪漫。莫凡彼餐飲集團還加碼攜手台灣銀飾品牌ART64跨界合作，於官方粉專抽獎送出價值萬元的銀飾手作體驗課程，結合手作體驗為情侶打造全方位的節慶儀式感。

莫凡彼餐飲集團旗下的莫凡彼餐廳、海岸線牛排．手抓海鮮及尖牙義式廚房除了有情人節限定雙人套餐，更讓消費者提早從2月5日起，於莫凡彼餐飲集團社群完成指定任務即可參加抽獎。手作體驗課程除了職人專業教學，還包含一日銀匠認證卡、ART64品牌專屬包裝、側拍服務以及紀念拍立得1張，讓顧客於手作體驗課程中，留下專屬兩人的難忘回憶。

莫凡彼餐廳以「粉紅愛戀時光」為主題，推出期間限定雙人七品套餐，主餐亮點為「粉紅醬奶油煙燻鮭魚義大利麵」。針對喜愛海陸雙重滋味的情侶，海岸線美式餐廳推出「浪漫海陸盛宴」雙人五品套餐，包含豐盛的手抓海鮮盤、排餐以及期間限定甜點。

「濃情蜜意小甜心」。尖牙義式廚房則鎖定小資族群，於餐廳店推出「義起心動久久」雙人六品套餐，幸福價999元，以平易近人的價格提供高品質的義式經典料理，讓浪漫不再有負擔。《加碼活動》內容為完成莫凡彼FB或IG情人節活動貼文指定任務，就有機會獲得ART64莫比烏斯對戒手作體驗課程1組（共2組）。詳情請依官方公告為主。

台中勤美洲際酒店於2月13日至2月15日期間以旗下多間風格鮮明的餐廳，從午後甜點、下午茶，到夜晚各具情境的餐桌饗宴，打造一場橫跨不同時刻的沉浸式西洋情人節體驗。其中葉與藤 Leaves & Vines餐廳以甜點與下午茶為核心，主廚選用覆盆莓作為風味主調，將酸甜平衡的戀愛滋味，轉化為層次分明、口感輕盈的慕斯結構。蛋糕外型宛如一封專屬戀人的信箋，其上特別放置一封以巧克力書寫的情書，讓心意被具象化。

沐檸 IL LIMONE餐廳以義大利餐桌文化為靈感，打造兼具豐盛感與從容氛圍的情人節晚宴。采月鍋品餐廳以廣式老火湯為核心，為情人節打造一席專屬兩人的雙人鍋宴。情人節期間，四款粵式湯品皆可自由搭配。

台中日月千禧酒店24F極炙牛排館2026西洋情人節套餐，除了選用生蠔、帝王蟹、路其鴨肝、日本A5和牛等頂級食材匠心打造，特別融入情書、愛心印記等浪漫元素，呈現戀愛般的美好滋味、觸動戀人的心。

主廚汪伯昇表示，2月14日午、晚餐時段端出的情人節套餐，除了餐廳經典的美國極佳級肋眼牛排、日本A5和牛紐約客等牛排主菜，嶄新獻出的「紐西蘭帶骨小羔羊」透過高溫煎烤保有小羔羊極致的鮮美及飽滿的肉汁，口感外酥內嫩、香氣四溢，搭配上牛骨醬汁及瑞可塔乳酪櫛瓜卷，更提升風味層次；「地中海風味爐烤時令鮮魚」以大蒜、番茄、橄欖、羅勒為主軸的地中海調味襯托鮮魚的豐腴肥美，是不可錯過的清爽美味，其他還有「香蒜龍蝦義大利麵」等主菜選擇。

