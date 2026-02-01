年菜美味藏危機！醫籲：中風患者「慢嚥、坐直」保安全

農曆春節將至，家家戶戶準備圍爐團圓，餐桌上擺滿象徵祝福與心意的年菜。然而，對於曾經中風、吞嚥功能退化或進食速度較快的長輩來說，熱鬧的團圓飯若稍有不慎，反而可能成為健康風險的來源。

腦中風後常見後遺症之一就是吞嚥功能障礙，患者在進食時，食物可能無法順利進入食道。（示意圖／pxhere）

衛生福利部桃園醫院復健部主治醫師羅惠郁指出，腦中風後常見後遺症之一就是吞嚥功能障礙，患者在進食時，食物可能無法順利進入食道，反而誤入氣管，造成嗆咳甚至窒息。特別是在過年團圓時，氣氛熱絡、菜色豐盛，若病友因開心而進食過快，或一邊吃一邊聊天，更容易增加發生意外的風險。

羅惠郁提醒家屬，年節期間更要留意長輩進食狀況，切勿因一時疏忽而釀成憾事。臨床照護經驗也顯示，許多進食意外往往發生在看似沒問題的時刻。

護理師林育靜表示，中風患者備餐時，建議以清淡、柔軟為原則，避免過於油膩或黏稠的食物，像是年糕、湯圓等，也需特別留意。食物應事先去骨、切成小塊，或視情況調整成較好吞嚥的質地。進食時務必坐直，保持專心慢慢咀嚼，避免說話或分心，才能降低嗆咳與梗塞的發生機率。

中風患者備餐時，建議以清淡、柔軟為原則，避免黏稠的食物，像是年糕、湯圓等。（示意圖／Pixabay）

林育靜也提醒，若在進食過程中出現頻繁嗆咳、喉嚨卡住、呼吸不順、臉色發黑等異常情況，應立即停止進食，並盡速就醫評估，切勿勉強吞嚥或自行處理。照顧者的即時觀察與正確反應，是守住長輩安全的重要關鍵。

林育靜指出，春節是家人團聚、共享溫馨時光的節日，對中風患者而言，只要多一分準備與耐心，就能少一分風險。落實去骨切小、坐直慢嚥、專心進食的原則，不僅能讓病友安心享用年節美食，也讓家人吃得放心、團圓更圓滿。

