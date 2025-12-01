年菜買氣熱 金典圍爐宴8成滿外帶年菜搶手

▲飯店圍爐宴，不僅拼菜色豐盛，更要拼舞獅賀歲、舞台表演與摸彩活動的精彩度，（圖／金典提供）

[NOWnews今日新聞] 搶攻農曆春節年菜商機，台中金典酒店推出百桌除夕圍爐宴，以及多款外帶金馬御膳年菜組，方便民眾在飯店熱鬧圍爐，或在家輕鬆享受五星饗宴，回響熱絡。金典酒店表示，除夕圍爐宴訂位近8成滿，外帶年菜也出現預訂潮，飯店提早洋溢年味。

除夕圍爐是華人最重視的年節傳統，台中金典酒店規劃在13樓宴會廳舉辦百桌圍爐宴，不僅菜色豐盛，更安排舞獅賀歲、舞台表演與摸彩活動，準備送出住宿券、餐券等好禮，預料千人圍爐迎新春場面，將是壯觀又歡樂。

廣告 廣告

宴會廳圍爐宴提供三種桌菜選擇，包括15人份、10人份及6人份，菜色美味豐盛，包括「春禧乳豬迎賓盤」、「和風鮮蝦九孔鮑」、「御品金牌佛寶鼎」、「黃金蟲草龍虎斑」等人氣佳餚，適合大小家族同桌圍爐。

▲宴會廳圍爐宴提供三種桌菜選擇，包括15人份、10人份及6人份，菜色美味豐盛。（圖／金典酒店提供）

喜愛精緻中式料理的客人，也可選擇15樓金園中餐廳的圍爐宴，每桌10人份，端出「螺頭極品佛跳牆」、「翡翠蟹黃龍蝦尾」、「刺參花菇扣鵝掌」等經典名菜，也提供6人與雙人套餐，滿足不同家庭的圍爐需求。

若想品嚐多國風味自助餐，12樓栢麗廳也推出圍爐方案，因為口味多元豐盛，推出即掀預訂潮，目前兩個時段皆已接近客滿。蘿拉牛排館與金典鐵板燒也加入除夕行列，提供櫻桃鴨胸、日本和牛等頂級食材。

除了圍爐宴訂位熱烈，外帶年菜同樣受歡迎。台中金典酒店今年推出的「金馬御膳年菜組」，有10人份、6人份 及4人份三款，另提供多款單品料理、西式年菜及禮盒供民眾自由搭配，對於工作忙碌或家庭成員不多，選擇外帶年菜「方便又不失儀式感」。

▲ 螺頭極品佛跳牆，螺頭自帶鮮味，結合花膠的海味，不腥而清鮮。（圖／金典酒店提供）

台中金典酒店主廚表示，外帶年菜為了讓民眾在家也能吃到飯店級美味，在口味上特別做了巧妙變化，例如「麻婆豆腐爆大蝦」，以甜香南瓜起士醬搭配大明蝦，是全新融合風味；「極品鮑魚佛寶鼎」，是以12小時老火上湯為底，加入花膠、蹄筋等珍貴食材，再燉煮4小時，是許多家庭的『第一口年味』，所以特別講究，客人超滿意。除夕圍爐、金馬御膳年菜預訂專線：04-2324-6088 (早鳥優惠至2026/1/31止)

更多 NOWnews 今日新聞 報導

第七屆晨禎盃羽球賽開打 周天成開球助陣球迷爭睹搶拍

中台灣文化百頁博覽會登場 展讀文化基地永續藍圖

台中物調券100換200 從早市到商圈、夜市108處場域響應