年菜買氣飆 經典臺菜百元價開吃 海陸宴現省千元送黃金

鵝肉川丙午年限定年菜外帶系列包括春節最具人氣的佛跳牆。（鵝肉川提供／朱世凱台北傳真）

農曆新年將近，年菜搜尋熱度大漲，餐飲業者紛推圍爐套組，博客來觀察到，以「選擇多元、CP值高、方便加熱」的組合為主，商品以3到5道菜最受歡迎；臺菜餐廳鵝肉川同步搶攻年節商機，推出適合小家庭搭配的菜色，讓民眾免動手就能輕鬆吃上好料。

鵝肉川年菜主打鵝肉與台菜經典菜色。（鵝肉川提供／朱世凱台北傳真）

鵝肉川今年特別推出丙午年限定年菜外帶系列，設計延續開幕時所強調的理念，以傳統為骨、以細節為魂，主打鵝肉與台菜經典菜色，多款單點菜色包括招牌鵝肉、雞肉、佛跳牆、各式雞湯、魷魚螺肉蒜、黃金桂花蟹、掌上明珠等，最低800元就能開吃，年菜皆採當日新鮮製作，訂購截止日為2月10日，除夕取餐時間為2月16日下午4點，僅光復店限定販售。

博客來「海霸王經典榮華富貴年菜5件組」吃得到豐富海陸饗宴。（博客來提供／朱世凱台北傳真）

博客來發現年菜買氣不斷攀升，為呼應小家庭趨勢，推薦單元「年節金牌菜」中最受青睞組合，包含「海霸王經典榮華富貴年菜5件組」特價1999元，現省千元；「錦霞樓年菜3件組」內含米糕＋佛跳牆＋冰糖豬腳，特價3498元，一次即可備齊圍爐年菜；另外，業者推「周末發發點」活動，1月23日到1月25日期間每日再領100元E-Coupon和單筆滿2000元登記送88點限量OPENPOINT，此外，「滿萬送千」滿萬元登記就送限量1000元E-Coupon，還有「滿額抽黃金」累積2筆單筆千元訂單，就能把限量黃金金片抽回家。

