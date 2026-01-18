年菜超不健康？營養師曝「安全清單」 糖尿病、腎臟病也免驚

生活中心／倪譽瑋報導

營養師指出，腎臟病友過年期間還是可以適量吃點米荖（麻荖）。（示意圖／資料照）

糖尿病、腎臟病可以吃年菜嗎？營養師李婉萍發文說明，掌握好腎臟病或糖尿病飲食原則，還是能吃的；推薦病友們過年能吃什麼年菜？她點名低糖、低油的白斬雞，或是少滷汁、少醃漬清蒸鱸魚等，不敢碰年菜的糖友、腎友都可適量品嚐。李婉萍也列出過年零食推薦，「高糖、高油、高鈉」的地雷如糕餅、豬肉乾須避開。

糖尿病飲食原則？過年能吃什麼年菜？

李婉萍指出，糖友、腎友在過年時刻，難免有「年菜精緻美味卻容易踩雷」的煩惱，其實慢性病飲食重點不是禁吃，而是「掌握原則與代換」；以糖尿病友為例，飲食原則是「三低一高」低糖、低油、低鹽、高纖。

至於「代換」，李婉萍提供以下簡單澱粉攝取量參考：1碗飯200公克＝蘿蔔糕200公克＝芋頭糕240公克＝白年糕120公克＝發糕1小碗，病友飲食原則為低糖，以適量為前提，各式小點還是可以吃。

糖友有什麼可以吃的年菜？她推薦從「增加年菜蔬菜量開始」，紅燒獅子頭加白菜、紅蘿蔔點綴，人參烏骨雞加娃娃菜、高麗菜、菇類。不加蔬菜，也有乾煎黃金鯧魚、白斬雞、白菜滷、蘆筍炒三鮮、紹興醉蝦、金沙鹹蛋芥菜可選。

腎臟病可以吃年菜嗎？營養師揭4原則

腎臟病友的飲食原則為「三少一可」，少滷汁、少醃漬、少加工品（火鍋料餃類等），但可以用蔥薑蒜、辛香料來料理。李婉萍說明，「三少」的用意在避開鈉和磷，「一可」則是避開鹽、市售醬油、調味料後，對腎臟較友善的提味選擇。

腎友可以吃什麼年菜？李婉萍推薦調味料少的清蒸鱸魚、蒜蓉蒸蝦、青辣椒配辣椒的青龍炒蛋、象徵一路升官豆干炒杏鮑菇、海鮮豆腐煲，還有「花團錦簇」綠白花椰菜+紅黃椒+玉米筍。

糖尿病與腎臟病過年能吃什麼年菜、過年零食推薦一次看。（圖／翻攝自李婉萍營養師臉書）

糖友、腎友過年零食推薦

李婉萍補充，過年時的一些小零嘴「其實是三高地雷」，部分糖友、腎友年後回診都會很委屈，表示多吃塊糕餅、多夾一些火鍋料、下午茶吃到牛肉乾、豬肉乾、魷魚絲「怎麼還是爆表了？」因為這些零嘴往往高糖、高油、高鈉。

適合糖友的零嘴，李婉萍點名海苔、小魚乾、蝦乾、蔬菜乾「不僅低卡還補鈣」；腎友則有愛玉凍、米荖（麻荖）、麻糬可選，洗腎前還有涼糕（水果飴）、蓮藕茶可以吃，不過這些零食還是「適量就好」。

資料來源：李婉萍營養師

