年菜送暖不打烊竹縣攜手企業及公益社團守護弱勢

年菜送暖不打烊，竹縣攜手企業及公益社團守護弱勢。

農曆春節將至，為讓縣內弱勢家庭在寒冬中也能享用溫馨年夜飯，新竹縣政府串聯民間愛心，獲新竹物流公司、貨速達公司、舜威都市開發公司、新竹市光華獅子會、新竹女王獅子會、新竹市竹塹騁國際同濟會及熱心民眾的熱情響應，捐贈共計二百五十份美味年菜，後續將由社會處透過社工專業評估與物流即時配送，讓溫暖與關懷送進最需要的家庭手中。

新竹縣副縣長陳見賢五日表示，春節是家人團圓的重要時刻，年夜飯不只是餐桌上的佳餚，更是家庭連結、社會信任與希望的象徵。感謝企業、公益社團與民眾的善心響應，把溫暖送進最需要的家庭。讓弱勢家戶在寒冬與節慶中都能被看見、被支持，在除夕夜不再孤單，平安迎接新的一年。未來也將持續以制度化、前瞻性的社會福利政策，結合預防、關懷與支持機制，逐步降低需要被救助的家庭戶數，讓更多鄉親真正過上穩定、有尊嚴的好日子。

新竹物流桃竹區處長藍志明說，新竹物流是新竹在地企業，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，在穩健經營之餘，持續實踐企業社會責任，期盼透過此次年菜捐贈，為弱勢家庭帶來溫暖與希望，未來也將持續與縣府攜手投入公益行動。

社會處長陳欣怡指出，新竹物流公司長期致力於公益慈善，自一O六年春節開始與縣府結合辦理三節愛心宅配捐贈活動，此次攜手更多民間企業及團體春節送暖，希望讓弱勢家庭都能過好年。除年菜送暖外，縣府同步落實衛生福利部「春節加強關懷弱勢實施計畫」，整合社政、民政、警政、消防、衛生及教育等跨局處資源，建構春節期間全方位社會安全防護網。

副縣長陳見賢表示，縣府結合村(里)長與基層幹事，針對經濟弱勢家庭、獨居長者及街友加強訪視，協助申請急難救助或提供物資支援；並針對高風險兒少及脆弱家庭，安排專人實地關懷，確保假期期間照顧不中斷。

此外，還規劃二十四小時福利專線服務，春節期間如遇緊急需求，可撥打「一九五七福利諮詢專線」或「一一三保護專線」即時通報求助；以及低溫防寒應變機制，發布10度以下低溫特報時，立即啟動禦寒物資發放與街友臨時安置措施。

為讓支持與關懷走進更多需要的家庭，縣府將持續推動公私協力，整合民間專業與愛心資源，也歡迎各界踴躍參與公益。社會處設有實物銀行及新竹縣社會救助金專戶，如欲捐贈物資或捐款，請洽社會救助及社工科O三五五一八一O一分機三二二一或三四O九。