年菜送暖不打烊 竹縣攜手企業及公益社團守護弱勢

竹縣府攜手在地企業新竹物流及公益社團，捐贈二百五十份年菜予弱勢家庭。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將至，為讓縣內弱勢家庭在寒冬中也能享用溫馨年夜飯，新竹縣政府串聯民間愛心，獲新竹物流公司、貨速達公司、舜威都市開發公司、光華獅子會、女王獅子會、竹塹騁國際同濟會及熱心民眾的熱情響應，捐贈共計二百五十份美味年菜，後續將由社會處透過社工專業評估與物流即時配送，讓溫暖與關懷送進最需要的家庭手中。

副縣長陳見賢表示，春節是家人團圓的重要時刻，年夜飯不只是餐桌上的佳餚，更是家庭連結、社會信任與希望的象徵。感謝企業、公益社團與民眾的善心響應，把溫暖送進最需要的家庭。讓弱勢家戶在寒冬與節慶中都能被看見、被支持，在除夕夜不再孤單，平安迎接新的一年。未來也將持續以制度化、前瞻性的社會福利政策，結合預防、關懷與支持機制，逐步降低需要被救助的家庭戶數，讓更多鄉親真正過上穩定、有尊嚴的好日子。

新竹物流桃竹區處長藍志明說，新竹物流是新竹在地企業，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，在穩健經營之餘，持續實踐企業社會責任，期盼透過此次年菜捐贈，為弱勢家庭帶來溫暖與希望，未來也將持續與縣府攜手投入公益行動。

社會處長陳欣怡指出，新竹物流長期致力於公益慈善，自一０六年春節開始與縣府結合辦理三節愛心宅配捐贈活動，此次攜手更多民間企業及團體春節送暖，希望讓弱勢家庭都能過好年。除年菜送暖外，縣府同步落實「春節加強關懷弱勢實施計畫」，整合各單位資源，建構春節期間全方位社會安全防護網。