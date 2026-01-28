年菜送暖14年不間斷 溫暖1500戶弱勢家庭

嘉義縣「年菜送暖 溫馨我嘉」活動連續第14年舉辦，匯集社會愛心，關懷1500戶弱勢家庭。（圖：嘉義縣政府提供）

結會社會愛心，關懷弱勢家庭。嘉義縣「年菜送暖，溫馨我嘉」活動今年邁入第14年，共將捐出總價值達405萬元的年菜和新年紅包，給全縣1500戶弱勢家庭。

今年參與捐助的單位包括九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄鄉大士爺廟、嘉邑行善團社會福利慈善事業基金會、阿里山茶葉生產合作社及福添福社會福利慈善事業基金會等。這份來自社會的溫暖，將於2月11日由嘉義縣長翁章梁率領縣府團隊化身志工，分送給弱勢家戶。

參與捐助的九華山地藏庵捐出200萬元，幫助受助家庭歡度春節。（圖：嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁表示，「年菜送暖，溫馨我嘉」自民國102年開辦至今，已成為春節前最溫暖的約定，縣府感謝多年來一路相挺的「老朋友」，用行動陪伴弱勢家庭，受助家庭能收到4道應景佳餚和800元紅包，以及嘉邑行善團加碼捐贈的600元紅包，加起來共1,400元。

此外，台農發公司也捐贈1500盒椪柑禮盒，以及國際扶輪社3470地區朴子社、北回社、民雄社、大林社捐贈毛帽、保溫瓶各600個，在品嘗年菜及收紅包之餘，更多添一分安心、多一分喜氣。（龐清廉報導）