年菜選擇多元 台南傳統市場展現活力

傳統市場的筍絲腿庫是民眾必備的熱門年菜。（市場處提供）

記者翁聖權／新營報導

農曆春節腳步已近，台南市經發局集結多處傳統市場與特色攤商，共同推廣具在地風味的年節年菜選擇，協助市民提前規劃年節採購。

經發局表示，今年市場年菜買氣堪稱「大噴發」，品項多元程度更勝往年，「不少名攤一釋出就秒殺，甚至有市場還沒到除夕就已經接單掛出紅牌（完售）！」 這種穩定成長的接單熱度，正是市民對傳統市場「品質與口味」的最強肯定。

局長張婷媛指出，今年多處市場年菜接單表現較去年穩定成長，例如崇義市場年菜接單量已超過去年水準，並持續開放訂購至除夕前；仁德市場今年訂購組數亦較去年增加，後續仍視情況加開名額；文華市場則維持穩定接單節奏，年菜訂購情況與往年相當，深受新知和熟客支持。

魚翅羹市場年菜詢問度與接受度都很高。（市場處提供）

市場處代理處長林士群說，今年也有首次參與或重新規劃年菜販售的市場加入推廣行列，如開元市場今年首度推出年菜組合，目前持續接單中，部分市場年菜數量有限，已提前額滿或停止接單，顯示了民眾對市場年菜詢問度與接受度的喜愛。另外如麻五、玉井等市場，亦持續由攤商自行接單，展現傳統市場多元彈性的經營特色。

「二０二五台南購物節」至二０二六年三月一日止，民眾只要於南市各公有零售市場特定攤商消費滿五十元即可累積抽獎資格。鼓勵民眾於公有零售市場消費時，善用數位登錄平台，不僅提升中獎機會，也支持在地攤商，帶動市場年節採買與消費熱度。