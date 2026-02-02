年菜避雷 以新鮮、原型和天然食物為主

農曆年節佳餚豐盛，但對於過敏體質或腸胃較敏感的族群來說，可能在不知不覺中增加身體負擔。謝紫瑄營養師表示，因年節料理往往同時使用多種食材與調味，如常見的食物過敏原麩質、蛋、奶製品及可能含有高組織胺的食材。若短時間內攝取過多高風險食材，身體負荷增加，便可能出現脹氣、腹痛、腹瀉、頭痛、疲倦、皮膚紅腫搔癢等，嚴重甚至會導致過敏性休克。

年節飲食並非要刻意忌口，而是在大啖佳餚前先辨識潛在的過敏成分，適度調整飲食搭配，讓過年吃得開心，也能吃得更安心。

年菜避雷指南一：麩質、蛋、奶類無所不在。麩質、蛋與奶類，是春節餐桌上最容易被忽略、卻經常同時出現的過敏原。如經典年菜紅燒獅子頭在製作時，常會加入麵粉來增加肉丸的黏合度；佛跳牆中常見的排骨酥，則多以裹粉油炸方式製作；而東坡肉在滷製過程中多以醬油調味，但市售醬油多使用小麥釀製，這些不同來源的食材，容易在同一餐中讓麩質攝取量不知不覺增加。

建議料理時優先選擇無麩質醬油入菜，減少麩質攝取量，若想保留年節的吉祥寓意，也可選擇同樣具有象徵意義、但原料不同的年菜，例如可用米粉皮製作水餃、選購市售無麩質水餃；或選擇以米為基底、寓意步步高昇的米年糕，在應景之餘，兼顧飲食負擔的調整。

年菜避雷指南二：藏在菜餚、點心裡的組織胺。煙燻的臘肉、香腸及發酵食物如泡菜、起司等本身組織胺含量較高，過年點心如麻荖、花生糖或核棗糕等，也容易刺激身體分泌更多組織胺累積，此時若有飲酒或茶飲，也會影響組織胺代謝。

飲食策略上，強調以新鮮、原型和天然食物為主，可選擇富含「天然抗組織胺－槲皮素」的食物，例如：洋蔥、蘋果、莓果類，也提醒海鮮及魚類等菜餚，若不新鮮或保存不當也易使組織胺大增，建議都要留意保存並盡快食用完畢，切勿將剩菜反覆加熱。

健康飲食並非限制，而是一種照顧自己與家人健康的方式。掌握以下原則，幫助在年節期間吃得聰明，也吃得安心：一、優先選擇新鮮、天然、未加工食材，並以蔥、薑、蒜、檸檬等辛香料調味。二、避免在同一餐中大量攝取相同類型高風險食物，可多搭配富含植化素的蔬果，協助身體平衡。三、年菜適量準備，留意食物保存方式，避免反覆加熱或長時間放置。四、主動覺察身體訊號，是否有頭痛、皮膚紅腫搔癢等不適症狀。