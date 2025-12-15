年菜開賣預備備！松葉蟹禮盒PK米其林台菜套組

壽司品牌首度開賣松葉蟹禮盒，主打吃螃蟹就能招好運祈福。（圖／東森新聞）





時序來到年底，現在圍爐年菜也備戰囉！像是壽司品牌首度開賣松葉蟹禮盒，主打吃螃蟹就能招好運祈福，不過要推早鳥預購搶商機。甚至還有業者推出只要買年菜套組，就送你500元股票金，讓你可以買股票。

豪邁剪開紅通通松葉蟹，肥美蟹腳、大螯通通端上桌。藏壽司首度開賣禮盒，看準台灣人愛吃日本松葉蟹，冬天就要這一味。

日本松葉蟹禮盒分成1公斤以及2公斤兩種，1公斤的適合3到4人份，而2公斤的適合圍爐，適合8到10人份，那撥開蟹腳，可以看到非常地新鮮，吃蟹腳也象徵可以招來好運。

秋葉蟹火鍋，把大螯蟹腳、整隻松葉蟹煮進一鍋，涮一下蟹腳就能感受鮮甜紮實口感。傳說日本新年祈願美食就是吃螃蟹，紅色喜氣象徵吃下新年祝福，禮盒才剛開賣就賣出超過百份。

連鎖壽司店公關王沅錡：「當然也是要讓大家不用飛日本，在今年圍爐的餐桌上面就可以體驗到日本的年味，我們開賣確實就有破百盒的訂購數。」

新年音樂禮盒，有鍋就要有配料，干貝醬、小卷醬變身禮盒，再配個蘿蔔。還有人出奇招，有業者推出，只要你買年菜套組，就加贈證券股票禮品卡，用這500元就可以買股票。

濃郁湯頭加進白鯧，撒上蒜苗芹菜，白鯧米粉也是年菜餐桌必備，Green and Safe聯名山海樓，端出台灣人愛吃佛跳牆、白鯧米粉、燻雞、鮑魚，買年菜套組就有500塊股票金，在永豐證券戶頭中就能使用。

餐廳品牌暨公關副理張菁栭：「我們預計會大概提升20％的年菜預購業績，那禮品卡的部分，也是帶動我們的像是白領階層，那或是對證券交易有興趣的朋友，可以有500元的現金回饋，然後可以提供給他們一份有增值的心意。」

要讓心意更增值，晶華酒店則是聯手多國料理，推出11款年菜套組，有釀醉蝦、黃金蟳仔糕、蜜汁烤叉燒都能吃的到。金色三麥走清爽海派，推出海陸湯鍋，還有愛吃烤肉的就能選烤肋排燉飯組合。這個圍爐不只台式，日、粵、川、西式料理各家大比拚，民眾也能大飽口福。

