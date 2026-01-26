年菜預訂強強滾 南投縣府推廣年菜暖送愛心
南投縣政府26日舉辦「2026特色年菜暨伴手禮推廣會」，10家知名餐廳及4家優質伴手禮業者，展現特色年菜與禮品。副縣長王瑞德攜手南投縣烹飪商業同業公會，捐贈50套愛心年菜，將年菜幸福味經由食物銀行轉達關懷，讓弱勢家庭感受節慶溫暖。
年節將屆，南投縣府舉辦特色年菜暨伴手禮推廣會呈現南投美食與文化，融入人文關懷。王副縣長代表縣長許淑華主持記者會表示，南投物產豐富，為推廣南投年菜，精選10家代表性餐廳及相關業者參與，今年年菜訂購量突破5萬套，創下新高紀錄。
他表示南投是農業重鎮，更擁有眾多衛生、安全、美味的優質產品。此次集結多家業者聯合推廣，希望讓全國民眾輕鬆品味家鄉的溫暖與風味。
縣烹飪商業公會理事長游義誠感謝縣府支持，每年推動公益年菜計畫，他說我們用心為每一道菜注入溫度，只盼在節慶時刻，為需要幫助的朋友雪中送炭，也讓更多人看見南投餐飲業的實力與愛心。
為打響南投年菜名號，業者利用在地食材推出精緻年菜套餐，色、香、味俱全的年菜，透過擺盤讓人食指大動，包括小春餐飲集團、牛相觸庭園餐廳、南島婚宴會館、客香御餐坊、家味香客家廚房、涵碧樓大飯店、字村珍饌會館、饗富國際有限公司、台一生態休閒農場、明園餐廳等業者，經典客家風味到創意山產料理應有盡有，每道菜餚散發南投美味的溫度。
伴手禮方面同樣超吸睛，赤腳精靈、日月潭東峰紅茶莊園、本草自然生技有限公司、烏牛欄手作巧克力等4家業者，推出新春限定優惠組合。這些伴手禮融合南投茶香、巧克力精緻工藝與自然養生精華，可透過業者官網或國道3號「品味南投」專賣店輕鬆選購，讓遠方親友也能收到一份來自山城的誠摯心意。
王副縣長表示南投的年味，不只在餐桌上，更在人與人間的關懷與分享。歡迎各地鄉親踴躍訂購南投年菜與伴手禮，並到南投走春、賞花、賞燈，團圓過一個滿載幸福的好年！
王副縣長同時預告，春節期間的多項精彩活動，目前正熱烈展開的「南投花卉嘉年華」，小半天、九族文化村、暨南大學、草坪頭等地櫻花已紛紛盛開，邀請民眾賞花之餘品嚐特色年菜；「九九峰氦氣球樂園」將於2月11日起試營運，「2026南投燈會」則於2月14日情人節盛大開燈，延續至3月8日婦女節，以馬年為主題，推出雙主燈、馬戲團燈區、花燈花海、水舞煙火等精彩展演，為假期增添浪漫與喜氣。
這項活動，與會貴賓包括縣議員簡千翔、張婉慈、縣政府秘書長李良珠、副秘書長簡育民、新聞及行政處長蔡明志及南投市長張嘉哲等，眾人齊眾一堂，為南投美食推廣與公益活動加油。
更多新聞推薦
其他人也在看
愛心飄香 南投推廣年菜
買年菜，外送愛心！南投縣政府二十六日舉辦「2026特色年菜暨伴手禮推廣會」，十家知名餐廳及四家優質伴手禮業者，展現特色年菜與禮品。副縣長王瑞德攜手南投縣烹飪商業同業公會，捐贈五十套愛心年菜，將年菜幸福味送給食物銀行，讓弱勢家庭感受節慶喜悅與溫暖。年節將屆，縣府舉辦特色年菜暨伴手禮推廣會，不但呈現南投美食與文化，更融入人文關懷。王副縣長代表縣長許淑華主持活動記者會表示，南投物產豐富，為推廣南投年菜，精選十家代表性餐廳及相關業者參與，今年年菜訂購量突破五萬套，創下新高紀錄。他表示，南投是農業重鎮，更擁有眾多衛生、安全、美味的優質產品。此次集結多家業者聯合推廣，希望讓全國民眾輕鬆品味家鄉的溫暖與風味。南投縣烹飪商業同業公會理事長游義誠，感謝縣府支持，每年推動公益年菜計畫，他說「 ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
花蓮1400元「8連碰」獨得6.92億！單身男應對老闆罵「沒差我有頭獎靠」
財神爺降臨花蓮！一名40歲單身未婚的陽光男孩在台北上班，只是開車去花蓮玩，買伴手禮買到身上剩下2000元，抱著一顆想把剩下的錢花掉的心情，花 1400 元，就抱走高達 6.91 億元的大樂透頭獎，寫下近 5 年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計6.92億元。沒想到這一順手之舉，竟讓他身價暴漲。中獎後他雖興奮到失眠暴瘦2公斤，但上班面對老闆刁難，不僅沒離職，還在心中默念「我有頭獎可以靠」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
南投縣政府推特色年菜暨伴手禮推廣會 年菜訂購量突破5萬套
南投縣政府今（26）日舉辦「2026特色年菜暨伴手禮推廣會」，10家知名餐廳及4家優質伴手禮業者，展現特色年菜與禮品。副縣長王瑞德攜手南投縣烹飪商業同業公會，捐贈50套愛心年菜，將年菜幸福味送給食物銀中廣新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
南投在地物產入菜 縣府推廣10家餐廳特色年菜
春節即將到來，南投縣政府今（26日）舉辦2026特色年菜推廣會，攜手10家餐廳以在地物產為主要食材入菜，推出台式、日式、港式及客家等各式風味特色年菜料理，年菜組合價只要8、9000元至1萬2888元不等，也能單項選購，邀請民眾踴躍訂購，在春節與家人團圓期間共享南投美味。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
愛心飄香！南投推廣年菜 10家代表性餐廳及相關業者參與
【記者 謝雅情／南投 報導】買年菜，外送愛心！南投縣政府26日舉辦「2026特色年菜暨伴手禮推廣會」，10家知台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／南投推2026特色年菜暨伴手禮 攜手在地餐廳暖心送愛迎新春
【互傳媒／記者 蘇彩娥、張玉泰／南投 報導】2026年農曆新年將至，為推廣南投在地特色美食與優質伴手禮，南投縣互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南投九九峰氦氣球樂園試營運 縣民預約免費入園
（中央社記者鄭維真南投26日電）南投縣長許淑華表示，九九峰氦氣球樂園將在今年農曆春節期間，結合燈會等年節活動正式啟用，預計2月11日起試營運，2月12日至14日開放南投縣民線上預約免費入園。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026金價看漲！黃金鑽石3折起挑選指南挑戰最低價 愛意與財運一次滿足
2026年開春，黃金價格再度創下歷史新高！隨著全球局勢愈發動盪，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的關鍵資產，也讓金價持續走揚、後續仍看漲，不少人投資人已在找低點購入實惠黃金，想趁勢入手黃金當投資看過來，今年農曆春節適逢金馬年，緊接著就是西洋情人節，Yahoo購物中心期間限定推出招財鍊金術3折起，大膽挑戰近期黃金最低價，無論是想用年終獎金存第一桶金的小資族，或計畫在過年期間求婚、安太座的男士們，這篇「黃金鑽石挑選指南」帶你聰明把握優惠，讓愛意與財運一次滿足、面子裡子都賺飽！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛心飄香 南投特色年菜暨伴手禮推廣會
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】買年菜，外送愛心！南投縣政府26日舉辦「2026特色年菜暨伴手禮推 […]觀傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發表留言
退休金差433萬元！月薪3萬上班族這樣做 存出866萬元
想讓退休後的日子過得更安穩嗎？勞動部大力推薦，善用勞退新制的「自願提繳」機制，為自己的退休金加碼，有機會多433萬元。 越早開始 複利效果越驚人 勞動部指出，退休規劃的關鍵在於「及早開始」，時健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 發表留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆市週日發生一起竊案，有四名工人在國立海洋大學作業時，其中一人疏忽，把隨身包包放在矮牆上，卻被路人盯上，只花了一分鐘，就把包包內的皮夾抽走，損失三萬多元，雖然小偷蓄意閃躲監視器，整個過程還是被監視器全程拍了下來。身穿灰衣，帶著帽子，這名全身包緊緊的男子，大白天鬼鬼祟祟在校園外，先是環顧四周，眼看四下無人，翻開一旁的包包，抽出皮夾，發現裡頭竟然放有大把鈔票，立刻偷走。現場人員：「我們人都不在，（4個人在這裡施工），我沒有我們在那邊做，就剩下兩個而已，在高空作業我在上面，東西才放在這邊，把這個包包打開錢包偷走。」校門口管制人員：「（出入人多不多）就假日應該是不會太多，因為現在學生也都回家了，現在已經寒假了，應該是路人或是陌生人。」男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面全被拍下。（圖／民視新聞）男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面，全被拍下。事發在週日下午2點左右，男子在海洋大學左側閒晃，意外發現一名施工工人的包包，就放在矮牆上，竟然立刻下手，快速翻開包包，拿走的皮夾。遭竊工人：「（被偷）上萬塊，背對他就是因為這樣，（一天的工資嗎）差不多，（那你會不會覺得這個小偷很可惡），可能他有需求吧。」基隆正濱派出所長陳炯維：「警方調查後發現一男子，將郭姓民眾錢包取走，已鎖定對象，全案積極偵辦中。」工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。（圖／民視新聞）工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。不過幸好警方已經鎖定了一名慣竊，只希望能盡快把血汗錢找回來。原文出處：一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了中年男不便於行上街乞討「每日不到345元」 當局一查：他放高利貸兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
啃老逆子弒雙親2／靠銅板美食辛苦持家 佛心夫妻養大無業惡魔子）
本刊調查，死者廖姓夫妻平常在新北市三重區仁愛街賣蔥油餅，一賣就是30多年，每份蔥油餅只賣25至35元，被評為物美價廉、外酥內軟，且夫妻倆待人親切，所以生意不錯，也吸引不少外地饕客及美食部落客光顧，被封為三重的銅板美食。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言