年菜預訂強強滾 南投縣府推廣年菜暖送愛心

王副縣長與議員、業者宣布年菜預購突破5萬套。（記者扶小萍攝）





南投縣政府26日舉辦「2026特色年菜暨伴手禮推廣會」，10家知名餐廳及4家優質伴手禮業者，展現特色年菜與禮品。副縣長王瑞德攜手南投縣烹飪商業同業公會，捐贈50套愛心年菜，將年菜幸福味經由食物銀行轉達關懷，讓弱勢家庭感受節慶溫暖。

年節將屆，南投縣府舉辦特色年菜暨伴手禮推廣會呈現南投美食與文化，融入人文關懷。王副縣長代表縣長許淑華主持記者會表示，南投物產豐富，為推廣南投年菜，精選10家代表性餐廳及相關業者參與，今年年菜訂購量突破5萬套，創下新高紀錄。

縣府與業者贈50套年菜予弱勢家庭過好年。（記者扶小萍攝）

他表示南投是農業重鎮，更擁有眾多衛生、安全、美味的優質產品。此次集結多家業者聯合推廣，希望讓全國民眾輕鬆品味家鄉的溫暖與風味。

每家餐廳都推出特色年菜歡迎大眾來訂購。（記者扶小萍攝）

縣烹飪商業公會理事長游義誠感謝縣府支持，每年推動公益年菜計畫，他說我們用心為每一道菜注入溫度，只盼在節慶時刻，為需要幫助的朋友雪中送炭，也讓更多人看見南投餐飲業的實力與愛心。

新聞行政處長蔡明志特別推薦南投年菜美味無比。（記者扶小萍攝）

為打響南投年菜名號，業者利用在地食材推出精緻年菜套餐，色、香、味俱全的年菜，透過擺盤讓人食指大動，包括小春餐飲集團、牛相觸庭園餐廳、南島婚宴會館、客香御餐坊、家味香客家廚房、涵碧樓大飯店、字村珍饌會館、饗富國際有限公司、台一生態休閒農場、明園餐廳等業者，經典客家風味到創意山產料理應有盡有，每道菜餚散發南投美味的溫度。

特色年菜 年節伴手禮展示。（記者扶小萍攝）

伴手禮方面同樣超吸睛，赤腳精靈、日月潭東峰紅茶莊園、本草自然生技有限公司、烏牛欄手作巧克力等4家業者，推出新春限定優惠組合。這些伴手禮融合南投茶香、巧克力精緻工藝與自然養生精華，可透過業者官網或國道3號「品味南投」專賣店輕鬆選購，讓遠方親友也能收到一份來自山城的誠摯心意。

業者捐出50套愛心年菜予弱勢。（記者扶小萍攝）

王副縣長表示南投的年味，不只在餐桌上，更在人與人間的關懷與分享。歡迎各地鄉親踴躍訂購南投年菜與伴手禮，並到南投走春、賞花、賞燈，團圓過一個滿載幸福的好年！

王副縣長同時預告，春節期間的多項精彩活動，目前正熱烈展開的「南投花卉嘉年華」，小半天、九族文化村、暨南大學、草坪頭等地櫻花已紛紛盛開，邀請民眾賞花之餘品嚐特色年菜；「九九峰氦氣球樂園」將於2月11日起試營運，「2026南投燈會」則於2月14日情人節盛大開燈，延續至3月8日婦女節，以馬年為主題，推出雙主燈、馬戲團燈區、花燈花海、水舞煙火等精彩展演，為假期增添浪漫與喜氣。

這項活動，與會貴賓包括縣議員簡千翔、張婉慈、縣政府秘書長李良珠、副秘書長簡育民、新聞及行政處長蔡明志及南投市長張嘉哲等，眾人齊眾一堂，為南投美食推廣與公益活動加油。





