年菜預購倒數 嘉義優鮮水產電商搶鮮最後一波

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府為便利國人採買年節水產，於嘉義優鮮水產電商平台推出「2026春節優惠組合」，一站式就可以購足嘉義既優且鮮的水產品，讓民眾免去市場奔波，在家即可輕鬆享用低脂健康的年節海味。

本次精選四款年節限定組合自1月14日開賣以來，獲得消費者熱烈迴響、訂單不斷，年菜預購將於1月24日截止，呼籲民眾把握最後採買時機，搶鮮過好年。

嘉義優鮮認證水產品，從漁場源頭到加工製程皆有嚴格把關，兼具產地直送與安全安心的雙重保障，縣府整合13家優質水產業者，推出「春節回嘉團圓組」、「年年有魚優鮮組」、「走春零嘴歡聚組」及「烏魚子雙饗組」四款限定組合，並加碼全館免運優惠。

預購商品將於2月2日至2月6日期間依序出貨，將嘉義在地最鮮美的魚、蝦、蟹及烏魚子直送消費者家中，讓全家大小在年節團聚時，都能吃得營養又安心。

除了春節優惠組合外，平台內亦集結上百項優質水產商品，包括九龍活海產、正鑫水產、好美農漁產、宏洋冷凍、邱家兄弟、海浬寶、祖孫蝦、崇文冷凍、樂鱻冷凍、蝦覓世界、蝦頭家水產、魚塭千金鮮魚舖、榮杰產銷班、昕鮮漁場、塭稻水產及鑫溶水產等知名品牌，提供消費者多元且豐富的選擇，只要線上動動手指新鮮水產即可由產地宅配到家，在家完成年菜準備，省時又便利。

此外，嘉義優鮮水產電商平台亦設有「小漁職人日誌」及「料理知識庫」等專區，透過圖文與影音內容，分享漁民品牌故事與實用料理技巧，讓消費者在選購優質水產品的同時，也能深入認識產地文化，享受購物與學習兼具的全新體驗。

