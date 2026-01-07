年菜預購高峰將至 超商頂級水果異軍突起

（中央社記者何秀玲台北7日電）距離春節還有一個多月，零售通路進入春節預購高峰期，超商雙雄統一超、全家發動年菜與年貨預購；統一超表示，除年菜之外，頂級水果近年在春節預購異軍突起，也看準尾牙採購商機，跨界販售熱門3C家電，估可帶動相關業績成長2成，全力衝刺第1季營收。

統一超今天舉辦年菜春禮媒體拍攝活動。統一超表示，掌握年節採買、家庭圍爐與企業尾牙抽獎商機，全台逾7200間門市串聯紙本預購誌與線上預購，匯聚年菜、年貨、伴手禮及家電，全面搶攻農曆年節商機。

統一超表示，因現代3人以下小家戶成主流，因此今年年菜除了大家庭全席料理外，也推出適合3人以下小家庭的年菜，並首度針對銀髮族新增的「長輩友善套餐」。

另外，統一超指出，近年加強發展生鮮蔬果，春節預購導入頂級水果後，銷售異軍突起，線上i預購、i划算平台也加大力道搶攻頂級水果禮盒市場，加上各店門市群組團購也將頂級水果作為販售重點之一；今年延續進口加上在地的雙軌策略，預估今年年節水果業績有望成長3成。

再來針對尾牙需求，統一超表示，今年再度跨界在全台門市推出3C小電器商品預購，因超商具備便利取貨優勢，可望帶動高價小家電銷售，預計可帶動尾牙季整體家電類別成長逾2成。

全家表示，隨著農曆年節採購逐步升溫，超商年菜預購市場持續擴大，2026年年菜預購已開跑。今年規劃以星級名店年菜、圍爐套組、酒香風味料理及蔬食年菜為主，集結年菜、湯品與套組選擇，價格帶涵蓋萬元級星級套組至千元內圍爐組合，以回應不同家庭型態與消費預算需求。（編輯：蘇志宗）1150107