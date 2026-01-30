年菜、圍爐藏陷阱！北市10業者違規 知名飯店上榜

為保障消費者預購年菜及訂席圍爐權益，北市法務局消保官聯合衛生局針對北市年菜、圍爐供應業者專案查核，共計19家業者。（北市法務局提供／張珈瑄台北傳真）

農曆春節將至，為保障消費者預購年菜及訂席圍爐權益，北市法務局消保官聯合衛生局針對北市年菜、圍爐供應業者專案查核，共計19家業者，其中有10家業者規，包括「台北漢普頓酒店、國聯大飯店、JR東日本大飯店、樂天市場、全聯」等。法務局指出，部分業者在餐券履約保障、定金收取比例及退費機制上仍有缺失，消保官均已針對不符規定業者限期改正，以確保市民消費權益。

法務局指出，本次專案查核包含飯店餐廳9間、中央廚房2間、品牌廠商1間、通路平台4間及冷凍物流業者3間。違規業者如下，飯店餐廳「薪僑園水源會館」禮券欠缺履保及記載條款，消費者收受年菜後不接受任意解約，但未於DM或購買頁面依法標示商品屬「易於腐敗」或「保存期限較短」性質，圍爐訂席收取定金比例超過規定上限；「台北漢普頓酒店」禮券未記載銷售日期， 消費者收受年菜後不接受任意解約，但未於DM或購買頁面依法標示商品屬「易於腐敗」或「保存期限較短」性質，消費者於用餐前15至30日間取消訂席時，退還70％定金，與規定比例不符。

「國聯大飯店」允許消費者訂購年菜後一定期間內任意解約，但未於DM或購買頁面依法標示商品屬「易於腐敗」或「保存期限較短」性質；「沃田旅店」消費者訂購年菜，於約定領取日不得任意解約，但未於DM或購買頁面依法標示商品屬「易於腐敗」或 「保存期限較短」性質，年菜訂購單文字呈現、無圖片搭配，消費者於用餐前2周內取消訂席時，處理方式與規定不符。

「JR東日本大飯店」禮券記載條款違反不得記載事項規定；「人和園餐廳」3桌以上訂席時，收取定金比例超過規定上限，消費者2日以內取消訂席時，處理方式與規定不符；「桐花私房料理」消費者訂購年菜後依個案情況接受任意解約，但未於DM或購買頁面依法標示商品屬「易於腐敗」或 「保存期限較短」性質，年菜訂購單文字呈現，未註明份量或食用人數，訂席收取金額比例超過規定上限，消費者用餐前3日內取消訂席時，退還金額比例與規定不符。

中央廚房「養和食品」僅於官網首頁常見問題揭示商品屬「易於腐敗」或 「保存期限較短」性質，未於訂購及結帳流程中揭示；通路平台「樂天市場」部分上架店家未揭露商品加熱方式，部分上架店家未揭露產品責任險投保資訊；「全聯」部分商品於揭露投保產品責任險資訊時，未同時揭露產險公司名稱。

主任消保官林傳健表示，業者透過預購單或網際網路販售年菜屬通訊交易，依《消費者保護法》規定，消費者收受商品後仍得解除契約，業者若主張商品屬易腐敗、短效期性質而無鑑賞期適用，必須在交易過程中明確告知或敘明。

林傳健說，針對冷凍年菜配送資訊，建議業者應以商品預定送達日期(間)方式揭露，而非僅標示出貨日期，以符合消費者年節期間實際收貨及用餐安排之需求；圍爐訂席部分，業者應留意定金收取不得超過總費用20％，並於消費者提出解約時，依訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載事項第10點規定標準辦理退費，避免產生爭議。

林傳健呼籲，消費者於實體通路或電商平台預購冷凍年菜時，務必留意業者網站所標示出貨日期及配送時間，並於訂購後持續關注訂單配送進度，避免因未能於年前收貨，或因逾期未領而遭平台取消訂單，影響年節用餐安排，若收受商品時發現外觀、包裝或保冷狀況有瑕疵，應儘速拍照留存證據並與業者聯繫反映。

