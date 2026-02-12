年菜「損腎、壞血壓」三成腎病患者年後惡化 佛跳牆也入列 195

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

農曆春節假期倒數計時，已經開始期待佛跳牆、年糕、滷味與各式零食飲料了嗎？小心腎臟卻可能悄悄「吃不消」！台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳表示，每逢年後回診，約有三成腎臟病患者出現腎功能惡化或血壓升高的情形，幾乎都與年節期間飲食過於重口味、作息紊亂密切相關，提醒年菜不是不能吃，而是要懂得怎麼選、怎麼吃，才能同時兼顧腎臟健康。

過年料理豐盛美味，但暗藏許多隱形地雷。王奕淳舉最常見的佛跳牆為例，集結多種肉類、乾貨與高湯，經長時間燉煮後，鹽分與礦物質濃縮在湯頭中，看似一碗暖胃補品，但若反覆喝湯、拌飯食用，容易攝取過多鈉、磷與鉀。

其他年節常見的加工肉品，如:香腸、臘肉、滷味，則含有大量鹽分與磷添加物，也容易在不知不覺中造成身體負擔。

王奕淳表示，這些飲食不僅對腎臟病友影響明顯，一般民眾、三高族群，甚至是孩童，即便短時間內攝取過量，也可能增加腎臟與心血管的壓力。因腎臟負責調節體內水分與電解質平衡，當攝取過多鹽分時，身體會滯留水分，導致血壓上升，長期下來容易損傷腎臟微血管，形成「高血壓傷腎、腎病又加重高血壓」的惡性循環。

過年期間特別需要留意鹽分攝取！王奕淳說，否則恐讓腎臟在假期中過度加班。過量攝取精製糖，容易使糖尿病患者血糖上升，進而增加腎功能惡化的風險；因此年糕、米糕等高升糖食物，或含糖飲料、零食，都是糖尿病患者應避免的過年飲食。腎臟病友，則建議可透過簡單的習慣調整，降低飲食負擔，蔬菜可先以清水汆燙後再拌炒或涼拌，有助於降低鉀與磷含量。

王奕淳強調，烹調時減少醬料與湯汁，避免「湯泡飯」、「拌飯吃」的習慣。若想在過年期間解解嘴饞，可選擇茶葉蛋、堅果或蘇打餅乾取代高糖零食，並留意份量，避免一次攝取過多。

王奕淳說，年節飲食重點不在於完全忌口，而是掌握原則、適量享用，建議聚餐後可適度補充水分，幫助身體代謝，並維持規律運動與良好作息，避免熬夜。

照片來源：台北慈濟醫院提供

