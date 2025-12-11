一年萬人死亡！入冬RSV拉警報 醫示警「2大族群」要提高警覺

記者簡浩正／台北報導

醫師表示，RSV是造成嬰幼兒和高齡族群下呼吸道感染的重要元兇。（示意圖／資料照）

冬天小心RSV病毒！天氣轉冷，我國流感近日新增21例重症，另有15例死亡外，也要小心呼吸道融合病毒（RSV）。醫師示警，因RSV病程變化快，發燒、咳嗽，惡化成呼吸急促，甚至進展為肺炎或支氣管炎，甚至有死亡風險。

北市聯醫忠孝院區家醫科主治醫師莊迺傑表示，RSV是造成嬰幼兒和高齡族群下呼吸道感染的重要元兇，RSV最麻煩的地方在於，它的病程變化非常快，可能短短兩三天內就從看似普通的發燒、咳嗽，惡化成呼吸急促，甚至進展為肺炎或支氣管炎。因此，對長者和慢性病患者來說，絕對不能小看這隻病毒。

他說，雖多數成年人感染RSV只會有輕微症狀，但65歲以上的長者卻是高危險族群。以美國為例，每年約有6~16萬名長者因RSV住院，死亡人數則落在6000至10000人之間。研究也顯示，健康長者每年約有3%~7%的感染率，若本身有慢性心肺疾病，感染率更提高到4%~10%。在必須住院治療的長者中，RSV佔肺炎的10.6%，也是造成COPD、心臟衰竭或氣喘急性惡化的重要原因。

莊迺傑指出，RSV分成A、B兩型，但臨床上差異不大。比較令人擔心的是，長者一旦罹患RSV肺炎，預後往往比兒童更差，而且常同時併發細菌感染。年齡愈大、慢性病愈多，或者免疫力較弱的人，出現重症的機會也就越高。常見高風險族群包括：患有慢性肺病（如COPD、氣喘）、心臟疾病（心衰竭、冠心病）、正在接受免疫抑制治療或具免疫缺損、慢性腎病、慢性肝病、血液相關癌症、長期照護機構住民與特別虛弱或極高齡者。在這些族群中，尤其是75歲以上長者，感染RSV後住院的機率更大。

他說，目前台灣核准上市的RSV疫苗共有三款，包括基因重組與mRNA疫苗，主要提供給60歲以上成人，用來降低因RSV引起的下呼吸道重症與住院風險。此外，也有一款疫苗專為懷孕28~36週的孕婦設計，讓胎兒透過胎盤獲得抗體，出生後六個月內就能受到保護。依照疾管署的建議，如75歲以上成人、60~74歲心肺腎病等高風險族群、懷孕28~36週之孕婦，用以保護新生兒等條件，並經醫師評估後，可自費選擇接種一劑RSV疫苗。來保護自身健康，也能降低將病毒帶給家中嬰幼兒的風險。

