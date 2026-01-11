年薪上看380萬「年輕人不做」 福特CEO嘆：國家陷入困境

福特CEO感嘆，開出上看10萬美元年薪的薪水，還是很難徵到人來工作。（示意圖／Pexels）





福特汽車執行長法利（Jim Farley）坦言美國正陷入困境，光是他自己的企業開出了5000個職缺、年薪最高可達12萬美元（約新台幣380萬），即使在這個面臨生活成本危機的時代，卻很難徵到人來上班。不過一名資深汽車技師則表示，他是耕耘了10年才達到6位數的收入，而且還有一些必須自行負擔地入行成本。

法利在去年11月接受《辦公時間：商業版》（Office Hours: Business Edition）的Podcast訪問時表示，福特約有 5,000 個汽車維修技師職缺，每個職位開出的年薪最高可達 12 萬美元，「我們這個國家正陷入困境，但我們對這件事的討論遠遠不夠。」

法利形容，全美多家福特經銷商都有「設備齊全的維修工位，升降機、工具一應俱全，卻沒有任何人能來工作」的情況，這樣的缺口主要源於缺乏受過完整訓練、能勝任這類職務的人才。

他進一步說明，培養一名能夠勝任公司所需機械維修工作的技師，往往需要大約５年的訓練時間，但美國目前並沒有培育足夠的人才投入這些工作。

美國技職教育斷層困境

法利補充說，「我們沒有像培養我祖父那一代人那樣，投資在下一代的教育上。我的祖父一無所有，卻靠著技術打造了中產階級的生活，並為家人建立未來」。

法利也指出，汽車產業並非唯一面臨技術勞工短缺的產業，美國在多個領域都存在人力缺口，包括「關鍵產業、緊急救援服務、運輸卡車司機、工廠作業員、水電工、電工及各類技術工人」。

他的說法也呼應了《富比士》先前的一份報告。該報告指出，電工、水電工、焊接技師等技職產業目前需求極高，並估計美國在 2027 至 2028 年間，可能新增約 34.5 萬個技職相關工作機會。

技職工作需求明顯上升，與外界對人工智慧快速發展可能導致「工作消失潮」的擔憂形成對比。先前英國國家教育研究基金會（NFER）的一份報告曾指出，未來像是客服、機械操作與行政等職務，可能逐漸消失。

資深汽車技師說明真相

然而根據《華爾街日報》報導，專精於變速箱的39歲資深首席技師赫梅爾（Ted Hummel）表示，他在這個產業耕耘超過10年，才終於跨過年薪10萬美元的門檻。

赫梅爾感慨，「當年他們總是宣傳說，做這行可以年薪6位數，但實際做下來，根本沒這回事，真的花了很長時間。」

赫梅爾強調，職涯初期修理一顆變速箱最多可能要花 20 個小時，還得不斷翻閱福特的技術手冊，確認每個步驟都正確無誤，許多技師始終無法達到年薪6位數，往往在到達那個財務里程碑前就選擇離開這個行業。

除了技能養成所需的時間，入行成本本身也不低，技師通常必須自備工具，動輒花費數千美元。赫梅爾舉例，一把專用扭力扳手就要價800美元，而且是福特規定必須配備的工具。

《每日郵報》查閱的職缺資料，福特徵才網站顯示，技術工人的起薪約為年薪 4.2 萬美元。在密西根州東南部，汽車維修技師的起薪為 43,260 美元，連續任職三個月後即可加薪。

