年薪上看80萬！台東招「熱氣球飛行員」 百萬補助送海外培訓

台東縣政府長期辦理熱氣球嘉年華，為培育熱氣球飛行人才，新年度預定培訓2名熱氣球飛行員，甄選通過人員除可在縣府服務，將代支付逾百萬元學費送出國培訓，結訓返國後取得國内飛行員執照後，再專案逐年調整薪資，年薪最高逾80萬元。

台東縣政府說明招募門檻，本次計畫招募年滿20歲、具中華民國國籍並設籍於台灣民眾，須具備大學以上學歷或同等學力，且具良好英語能力，如托福iBT 72、IELTS 5.5、多益 750 或全民英檢中高級以上任一標準，曾於英語系國家留學者尤佳；參加者須身心健康，無心臟病或其他不適於飛行運動疾病，通過民航局指定航醫中心飛航人員甲類體檢，確保符合飛安需求。

台東縣政府預計再培訓2名熱氣球飛行員。（圖／取自台東縣政府官網）

交通及觀光發展處長卜敏正表示，歷年已培育12名飛行員，皆順利取得飛行執照，參與熱氣球，隨著活動規模擴大及飛行需求提升，再進行公開徵選潛力人才，培訓課程由縣府全額補助，通過選拔者將接受系統化理論與實務課程，有機會代表台東飛向世界舞台。

曾參與首批培訓計畫的現職飛行員林沅霆表示，熱氣球屬於航空器，從學員到能獨立操控，每位飛行員都必須經歷層層關卡訓練。親手駕駛熱氣球升空，看到民眾仰望氣球時露出的笑容，是最有成就感的時刻。

