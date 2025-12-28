年薪千萬工程師失業半年淪流浪漢！「斬殺線」揭殘酷現實：恐難以翻身

年薪千萬工程師失業半年淪流浪漢！「斬殺線」揭殘酷現實：恐遭連環絞殺難以翻身。示意圖／取自pixabay

美國西雅圖一名年薪45萬美元（折合台幣約為1431萬元）的工程師傑克，因裁員與巨額醫療費用，短短半年內從高薪菁英淪落為無家可歸的流浪漢，凸顯美國社會「斬殺線」的殘酷現實。

根據《觀察者網》報導，近期「美國斬殺線」一詞在社群媒體上熱議，有人認為它只是自媒體炒作的流量標籤，也有人指出，它反映了美國社會中不容忽視的制度性困境。所謂「斬殺線」，源自遊戲術語，指角色血量跌破臨界值便會被瞬間淘汰。在美國社會，它象徵著普通人一旦財務或生活狀況觸底，就可能被一連串制度規則「連環絞殺」，難以翻身。

統計資料顯示，美國目前約有77萬流浪漢。許多受訪媒體和部落客指出，這些街頭人士並非天生懶惰或沉迷毒品，而是曾經的中產階級、工程師或退伍軍人，只因一次意外或失誤，就被「斬殺線」徹底淘汰。最典型的案例包括紐約長島的悲劇，2名無家可歸男子為躲避寒冬躲進垃圾箱，卻被垃圾車當作垃圾擠壓致死，以極端方式終結生命。這種墜落往往始於日常生活中的小事，一場感冒、一次失業、一筆逾期賬單，都可能引發連鎖反應。

西雅圖一名年薪45萬美元（折合台幣約為1431萬元）的工程師傑克，曾是典型的「人生贏家」。然而，他每月需支付1.2萬美元房貸、3000美元車貸及1500美元保險，薪水剛到手就被帳單瓜分。一次裁員導致現金流斷裂，房貸斷供後房子被拍賣；而一場急診花費6萬美元，醫保僅報銷1.2萬，剩餘債務讓他信用破產。沒有固定住址，也無法找到新工作，傑克從高薪菁英，半年內淪落街頭。

專家指出，類似案例在美國流浪漢隊伍中並不罕見。許多曾經的白領、小企業主，只因一次意外，便被社會體系一步步推向深淵。這也讓「斬殺線」不再只是理論概念，而是一個真實存在、冷酷無情的社會現象。



