年薪千萬工程師失業半年淪流浪漢！「斬殺線」揭殘酷現實：恐難以翻身
美國西雅圖一名年薪45萬美元（折合台幣約為1431萬元）的工程師傑克，因裁員與巨額醫療費用，短短半年內從高薪菁英淪落為無家可歸的流浪漢，凸顯美國社會「斬殺線」的殘酷現實。
根據《觀察者網》報導，近期「美國斬殺線」一詞在社群媒體上熱議，有人認為它只是自媒體炒作的流量標籤，也有人指出，它反映了美國社會中不容忽視的制度性困境。所謂「斬殺線」，源自遊戲術語，指角色血量跌破臨界值便會被瞬間淘汰。在美國社會，它象徵著普通人一旦財務或生活狀況觸底，就可能被一連串制度規則「連環絞殺」，難以翻身。
統計資料顯示，美國目前約有77萬流浪漢。許多受訪媒體和部落客指出，這些街頭人士並非天生懶惰或沉迷毒品，而是曾經的中產階級、工程師或退伍軍人，只因一次意外或失誤，就被「斬殺線」徹底淘汰。最典型的案例包括紐約長島的悲劇，2名無家可歸男子為躲避寒冬躲進垃圾箱，卻被垃圾車當作垃圾擠壓致死，以極端方式終結生命。這種墜落往往始於日常生活中的小事，一場感冒、一次失業、一筆逾期賬單，都可能引發連鎖反應。
西雅圖一名年薪45萬美元（折合台幣約為1431萬元）的工程師傑克，曾是典型的「人生贏家」。然而，他每月需支付1.2萬美元房貸、3000美元車貸及1500美元保險，薪水剛到手就被帳單瓜分。一次裁員導致現金流斷裂，房貸斷供後房子被拍賣；而一場急診花費6萬美元，醫保僅報銷1.2萬，剩餘債務讓他信用破產。沒有固定住址，也無法找到新工作，傑克從高薪菁英，半年內淪落街頭。
專家指出，類似案例在美國流浪漢隊伍中並不罕見。許多曾經的白領、小企業主，只因一次意外，便被社會體系一步步推向深淵。這也讓「斬殺線」不再只是理論概念，而是一個真實存在、冷酷無情的社會現象。
更多鏡報報導
7.0強震全台有感！他拍下「閃光瞬間」：馬上大地震 地震光成因、出現時間一次看
規模7地震能量等同16顆原子彈！「1原因」放大效應北部超晃 專家曝一事萬幸
昨晚比921恐怖？過來人嘆「無法比」：根本芝麻綠豆 一文秒懂為何天差地遠
其他人也在看
NBA》太陽、鵜鶘大打出手 Williams、Alvarado被趕出場
鳳凰城太陽今天客場以123比114擊敗紐奧良鵜鶘的比賽中，太陽Mark Williams與鵜鶘Jose Alvarado在第3節尾聲大打出手，最後雙雙被驅逐出場。TSNA ・ 2 小時前 ・ 3
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 48
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 17
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 17 小時前 ・ 12
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 15
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 249
他酸爆柯文哲：沒想到我們投票選一個市長，結果竟然會自己踩飛輪
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺；柯文哲致詞時表示，「沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事」。對於柯的說法，知名評論員石明謹嘲諷，其實我們也沒有想到說，我們投票選一個市長，結果他竟然會自己踩飛輪。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 67
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，台上高喊黃是「新北的選擇」。媒體人詹凌瑀說，台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 194
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
許允樂新婚2周遇強震！14樓住家狂搖 李玉璽護妻畫面曝光
台灣27日晚間11點5分發生規模7.0地震，全台有感，不少人從睡夢中驚醒，也有人正在做其他事情毫無防備，直接被嚇壞。對此，新婚的李玉璽、許允樂在社群曝光地震當下的反應，尤其李玉璽帥氣護妻的舉動，令人不禁讚嘆。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 44
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
強震驚魂！板橋社區降「磁磚雨」 住戶淚控：都更再慢恐出人命
昨（27）日深夜 23 時 05 分，宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 強震，雙北地區震度達 4 級。強烈搖晃不僅驚醒民眾，更再度震出老舊建築的居住安全危機。新北市板橋區一處社區大樓在地震當下發生嚴重外牆剝落，大片磁磚夾雜混凝土塊從高空墜地，目擊住戶餘悸猶存，形容這場「磁磚雨」是與死神擦肩而過的 60 秒生死瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 33
規模7.0地震撼台 北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日深夜11點5分發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台多縣市最大震度達4級，屬於中深層地震，北台...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 43
交保後首秀！柯文哲新北應援黃國昌 她：斷絕藍白合後路
民眾黨主席黃國昌於明（27）日在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」大型活動，外界高度關注日前獲交保的創黨主席柯文哲是否會作為「神秘嘉賓」現身。資深媒體人邱明玉在三立政論《54陪審團》分析，柯文哲若出席並非單純力挺，更帶有「壓陣」意圖，旨在防堵黃國昌私下運作「藍白合」副市長模式，並要求其在新北市長選戰中「戰到底」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 112