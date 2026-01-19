年薪最高460萬！Google姊妹公司「在台灣徵才」門檻不高

生活中心／周希雯報導

美國企業「Waymo」是當今自動駕駛領頭羊，起初為Google於2009年開啟的自動駕駛汽車計劃，2016年底正式獨立後，成為Alphabet公司（Google母公司）旗下的子公司，與Google可視為姊妹公司。近期Waymo擴大在台灣徵才，有科技粉專整理出相關資訊，其中1職缺年薪最高可達460萬，有機會參與年度獎金、股權激勵等計畫，而且門檻不算太高。優渥條件曝光後，引發一票科技業網友朝聖，「各位兄弟快上！」

徵軟體工程師！學士學歷+1經驗可應徵

據粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」轉發資訊，Waymo目前在台灣徵求「軟體工程師」，負責相關軟體開發、測試及分析等，需具備資訊工程相關學士學歷，擁有3年以上軟體開發或Python工作經驗，能以英文與美國團隊溝通，加分條件為資訊工程相關碩士學歷，1年以上網路相關經驗，擁有國際工作經驗，尤其在亞洲地區。

廣告 廣告

Google姊妹公司在台灣徵才！門檻不高「年薪最高460萬」一票人嗨：快上

「Waymo」是當今自動駕駛領頭羊。（圖／美聯社提供）

年薪最高460萬！粉專提醒1事：門檻低不代表要求低

年薪部分，落在台幣380萬至460萬元之間，官網指出，Waymo員工若符合條件，有資格參與Waymo自行決定的年度獎金、股權激勵計畫，及豐富的公司福利方案。粉專指出，雖然申請門檻看似不高，但「門檻低不代表要求低，只是代表各路大神都可以來大亂鬥，符合最低標準，那你鐵定要很強」，Waymo也釋出其他職缺，包括電子驗證工程師（年薪240萬至290萬）、硬體測試工程師（年薪220萬至226萬）。





優渥條件曝光後，引發一票科技業網友朝聖，「衝壓!!!我進不去，各位兄弟快上」、「要不要跳了」、「好像變多了，是通膨嗎，去年記得沒那麼多」。也有內行分享，「這個價錢應該可以請 testing manager 吧」、「面過覺得還好」。

原文出處：Google姊妹公司在台灣徵才！門檻不高「年薪最高460萬」一票人嗨：快上

更多民視新聞報導

行天宮1職缺月薪4萬8、包吃住！網曝面試內幕：要神明同意

不搭捷運！她多花5元「北車→南港」只要8分鐘…網讚爆

應曉薇女兒「暗黑舉槍」喊：壓力有點大！網酸：沒揪謝龍介？

