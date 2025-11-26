年薪沒266萬別勞退自提？靠這招退休前有機會多賺690萬

報稅季延長至6月底，小資族節稅規劃成為當前財經焦點。理財專家闕又上深入分析20項節稅關鍵，提醒小資族「一個小決定可能替你省下上百萬」。他指出，每年節省1萬5千元稅金，若善用投資工具，40年後可能創造高達數百萬的資產差距，成為翻轉財務人生的關鍵。

小資族節稅年省1.5萬 創造百萬資產

闕又上以勞保與自提勞退為例進行分析，他指出，節稅雖非高額投資，但對小資族而言極為重要。他說，若每年能省下1.5萬元稅金，透過40年投資累積，以投資型ETF如0050為工具，其報酬可能遠超過政府代管的勞退基金，最終資產差距可高達690萬元！

自提勞退VS自行投資 差異何在？

闕又上舉例，年薪60萬元的上班族，若自提6%至勞退基金，以政府代管報酬率約5.62%計算，40年後可累積約300萬元。相較之下，若選擇繳稅後自行投入0050，報酬率達11.14%，總資產將逼近千萬。他認為，不要小看1.5萬的節稅空間，小資族從節流做起，可能翻轉整個財務人生。

哪些人適用闕又上的建議做法，也就是捨勞保自提節稅，而是移做ETF投資呢？闕又上說，所得稅要繳20%、12%、5%者，也就是年收入在266萬元以下者，都可以參考他的建議。

海外資產免稅額調升 中產階級資金應全球配置

針對中產階級與海外資產配置，闕又上提醒，關注2025年報稅新規則後可發現，最低稅負額國外所得免稅額已由670萬調高至750萬，為10年來最大幅度調整，建議中產階級應將資金往全球分散配置，以優化稅務效益。

善用特別扣除額、列舉扣除額

對於已無法變動所得的小資族，闕又上建議，善用特別扣除額與列舉扣除額中的14項項目，包括醫療、保險、捐贈、教育支出等。他建議透過專業會計師協助報稅規劃，仔細整理與歸類相關支出，有機會找出潛在的退稅空間。

全面財務規劃 早開始享複利

闕又上強調，完整的財務規劃應包含保險、稅務、投資、退休與遺產5大面向。他認為「知識就是財富」，越早開始財務規劃，越能體驗複利帶來的驚人力量，為未來奠定穩健的財務基礎。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／闕又上理財專家

