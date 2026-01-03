年薪百萬不是夢 國環院長鼓勵參加綠領人才培育課

國家環境研究院劉宗勇院長表示，迎接二○二六年新年新希望，想轉職領高薪，綠領人才是個不錯的選擇！劉院長鼓勵想轉職者，報名參加「環境部淨零綠領人才培育課程」，為轉職做準備，年薪百萬不是夢。劉宗勇表示，一一五年度「環境部淨零綠領人才培育課程」將於一月下旬開放報名，請有意者注意所在地區大學的開班訊息。

劉院長指出，根據環境部與一○四人力銀行最新發布《二○二五年下半年綠領人才就業趨勢報告》，二○二五年企業徵求綠領，四十一·七%要求綠領電腦技能，四十·六%要求綠領工作技能，廿三·二%要求綠領專業證照，綠領人才年薪上看百萬、甚至更高！

廣告 廣告

趨勢報告也揭露高薪綠領人才的四大樣貌，以產業或學科專業為硬底子，透過環境專業加值或以考代訓，歷練半導體或製造業、上市櫃或外商，具備廠房擴建規劃或海外經驗，月薪七萬以上、年薪突破二百萬以上，薪資級距明顯躍升。

劉宗勇表示，觀察「高薪綠領」的共通特質，具備基礎學科和綠色證照，他們皆有「專業背景」，例如：化學、機械、電機，但也都額外學習了碳盤查、ESG認證或能源管理；他們都是跨領域的「π型人才」，不只懂技術，還懂法規、懂管理、或懂商務；他們都能高度和「國際接軌」，集中於上市櫃大廠、外商或海外派駐，能掌握國際碳標準與供應鏈需求。劉宗勇指出，正因各行各業都有淨零的要求，即便不是理工背景的職人，也可以透過綠色專業「賦能」，掌握與時俱進的環境專業，墊高職場身價。