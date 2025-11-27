年薪百萬也月光！高盛報告：40％高薪族存不到錢 3關鍵成月光族
月薪百萬卻仍存不到錢的現象正在全球蔓延。從藍領階級到高薪專業人士，許多人面臨相同困境。根據高盛最新報告，收入超過50萬美元的人中，高達40%自稱是月光族。台灣也有約420萬至450萬人處於月光狀態，40歲以下族群中近4成無法存錢。專家指出，這種現象主要源於生活方式通膨、消費習慣不當以及缺乏有效的理財規劃，即使年薪百萬，若沒有妥善理財，仍可能月光。
現今社會中，許多人即使收入不低仍存不到錢。以李懿霖為例，他過去嘗試過許多工作，包括便利商店店員，但因為薪資低、工時長而難以存錢。後來他轉行成為水電師傅，靠著一技之長打下百萬年薪的基礎。李懿霖表示，水電行業的起薪就有5萬以上，師傅大概有8、9萬到10萬，再加上案場獎金。雖然工作環境比不上辦公室可以吹冷氣，但收入相對穩定且可觀。
然而，高收入並不等於高儲蓄。根據高盛的一份新報告顯示，收入介於30到50萬美元間的美國勞工中，約有41%表示自己是月光族。更令人驚訝的是，收入超過50萬美元的人中，也有高達40%表示是月光族。反而收入較低的人，如收入20萬至30萬美元者，只有約16%表示難以維持生計。
精算師葉崇琦分析這一現象時指出，收入不低卻存不到錢主要是個人價值觀的問題。他建議可以從兩個方向思考：第一是先存錢再花錢，比如約定每個月發薪水的那天定期定額去買基金，先把錢存起來；第二是要分清楚需要與想要。葉崇琦進一步解釋，如果是先花錢，有剩餘再存錢，往往看到喜歡的就買，最後花完沒錢自然存不到錢。相反，如果先存錢再花錢，例如設定每月發薪水時定期定額買基金5000元，可花的錢變少了，自然就會控制在非必要費用上的支出。
在台灣，根據統計資料顯示，全台約有420萬至450萬人處於月光族狀態。在40歲以下的族群中，有近4成的民眾是月光族。值得注意的是，平均年收入落在百萬上下的人不在少數。專家進一步指出，除了物價上揚之外，收入增多也會讓人想要買更多東西，如果沒有搭配妥善的理財規劃，即使年薪百萬，月光的機率也會大幅增加。理財專家給出三點建議：首先是專款專用，設立不同帳戶，分為消費戶和儲蓄戶，避免過度消費；其次是持續投資，可以定期定額買穩定標的，透過複利效果將小錢累積成大錢；第三是養成記帳習慣，算好每月開銷，對多餘的花費在下個月做調整。很多人忽略記帳，反而讓錢如流水般不斷從荷包流失。
家庭理財專家Sandy強調，年輕人應該放大現在的選擇以及用錢習慣。她認為靠打工節流存到一百萬的確不容易，但重點是把錢放在哪裡以及怎麼使用。Sandy建議至少要有10到20%的預算用於投資自己，學習第二技能、第三技能，甚至第四技能，例如剪輯影片、AI應用、行銷設計寫作、程式語言或其他語言，這些都能在未來創造更高的收入。
做好理財、守住財庫，從小小節流開始，才能遠離月光生活，避免讓荷包不斷受到懲罰。無論收入高低，合理規劃、量入為出才是財務健康的關鍵。
