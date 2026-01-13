年薪百萬吃不到湯包！竹北人敲碗鼎泰豐進駐 眾人點破現實：憑什麼？

生活中心／王文承報導

AI熱潮持續升溫，台灣科技重鎮「竹科」受惠最深，同時也帶動新竹縣市人口與產業快速成長。不僅房價屢創新高，存款總額更擠進六都之列，整體消費力絲毫不輸台北市。然而，仍有網友好奇，為何知名餐飲品牌「鼎泰豐」始終未進駐竹北，貼文曝光後，引發網友熱議。

竹北人求鼎泰豐進駐 眾人揭現實：憑什麼



一名網友在社群平台《Threads》發文表示：「竹北就這麼不值得一間鼎泰豐嗎？」質疑科技新貴聚集、生活水準高，被視為「新天龍國」的竹北，竟無法吸引鼎泰豐展店。

貼文曝光後，引起網友熱議，「台南186萬人、桃園235萬人都沒有，竹北憑什麼要有？」、「連六都的桃園都沒有了」、「不是消費不起，是根本請不到員工」、「整個南台灣也只有一家鼎泰豐」、「竹北遠百真的要再加把勁」、「地貴、租金高、交通又塞，開店根本是找自己麻煩」、「竹北服務業人力難找，什麼都貴」。

也有網友轉而敲碗其他知名品牌進駐，「唐吉訶德拜託來一下」、「竹北就這麼不值得一間Lopia嗎？」、「不配有壽司郎嗎？」、「至少來一間可以吃飯的IKEA吧」、「竹北就這麼不值得一間西堤嗎？」

此外，臉書粉專《熱血玩台南》過去也曾整理出「鼎泰豐未進駐台南的10大原因」，包括地段被手搖飲店搶光、台南人太會吃、排骨炒飯不夠台、服務生喊不贏台南阿姨、丹丹漢堡太強、在地小吃與品牌過於強勢、美食密度過高、台南人重視CP值，以及嘴巴特別挑等，成為網友津津樂道的話題。

