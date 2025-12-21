年薪破百仍心慌！他想貸1600萬買桃園預售屋 網提醒：要看「這些條件」

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

房價高漲下，能不能順利貸到款，成了不少首購族最大的焦慮來源。近日一名網友發文詢問，透露自己看中一間位於桃園區、總價約2000萬元的預售屋，已準備好400萬元頭期款，打算貸款1600萬元，但對於「能不能貸到8成、甚至拉到40年期」心裡始終沒底，忍不住上網求助前輩經驗。話題一出，有網友指出，「40年沒人敢保證，30年一個月6萬5如果要優惠貸款也可能會有困難，普通首貸應該沒問題」。

原PO在Dcard上以「房貸詢問1600萬貸款」為標題發文表示，他近期看上一間位於桃園區、總價約2000萬元的預售屋，也已準備好400萬元頭期款。原PO希望能將剩餘的1600萬房貸「貸到8成、甚至拉到40年期」。

他透露，自己目前月薪約8.5萬元，任職於百大企業，信用狀況正常、信用卡皆按時繳清，沒有任何不良紀錄，妻子月薪約5.5萬元，若一併列為保人，是否有機會爭取到8成、40年的房貸條件？

貼文曝光後，引起不少網友熱烈討論，「如果在意成數不要自己找銀行，建商配合的絕對優先。自己找，得重新鑒價，可能變成1900之類，我年薪120新青安+首購，建商配合的土銀40年0寬，1700，不綁壽險，免保人，收件時說收支有過，就沒看我額外準備的401」、「我跟你房子總價一樣薪水5萬多附上投資證明，有貸到1600萬」、「40年要看屋齡也要看借款人年齡，8成與否要看地區看收支比，這些條件不夠沒有辦法判斷」。



