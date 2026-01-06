年薪破300萬！黃仁勳點未來搶手「3職業」成金飯碗：寫程式不是唯一出路

財經中心／王文承報導

黃仁勳認為，未來最搶手的未必是寫程式的人，而是技術工。（圖／資料照）

在科技飛速演進、人工智慧（AI）全面崛起的時代，不少人憂心工作被取代，紛紛投入程式設計與AI相關技能學習。然而，被譽為「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，卻提出截然不同的觀點——他認為，未來最搶手的未必是寫程式的人，而是技術工。

黃仁勳點未來搶手3職業 年薪破300萬



黃仁勳指出，隨著全球資料中心需求急速攀升，將帶動前所未有的勞動力缺口，尤其是電工、水管工、木匠等技術工種。他直言，未來將需要「數十萬名技術工人」投入資料中心建設，各國經濟體的技術工職缺恐出現爆炸性成長，且需求還會年年倍增。

這並非空談。輝達已於2025年9月底宣布，將投入高達1000億美元投資OpenAI，推動大量以NVIDIA處理器為核心的資料中心建設。以一座約7000坪的資料中心為例，施工期間需動員約1500名建築相關工人，其中不少職位不要求大學學歷，但年薪可突破10萬美元（約新台幣300萬元），加班費另計。資料中心完工後，仍需至少50名全職人員負責維運，同時還能帶動周邊約3.5倍的就業機會。

黃仁勳多次強調，下一波科技浪潮的關鍵不在軟體，而是支撐AI運作的實體基礎建設，因此培育水電、管線與各類技術工，將成為各國不可忽視的重點。

針對「機器人終將取代技術工」的疑慮，專家普遍認為仍言之過早。BetterUp的AI首席科學家里斯指出，機器人雖進展迅速，短期內可能投入搬運或卡車駕駛等基礎工作，但要勝任複雜、彈性高的任務，仍需要時間。加州大學柏克萊分校機器人專家Ken Goldberg也直言，人形機器人即將全面取代人類工人，其實是一種誤解，實際發展速度遠比外界想像緩慢。

在AI時代，技術工的角色不僅不會消失，反而具備更大的成長空間。他們將與AI與機器人協作，專注於需要高度技巧與現場判斷的工作。更關鍵的是，當技術學徒完成訓練後，迎接他們的往往是「嚴重缺工」的市場。

然而，技職體系本身也面臨挑戰。隨著越來越多年輕人重新認識技職教育的重要性，許多學校卻反而陷入師資不足的困境。美國教育部預估，至少有26個州將出現職業與技術教育教師短缺。

因此，未來真正稀缺的不僅是技術工本身，能夠培育技術工的老師與師傅，更可能成為下一波最搶手、也最關鍵的人才。

