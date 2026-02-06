「年薪約150萬」算黃金單身漢！丁特驚：霸道總裁劇？

生活中心／曾詠晞報導

近日在社群平台Threads上一篇關於擇偶條件的貼文引發全網討論，原PO羅列出心目中的「黃金單身漢條件」，其中包含年薪約150萬、家務分擔、不與公婆同住等條件，隨即引發數十萬人瀏覽。然而此標準在留言區引發兩極評價，有人認為此條件是「普通單身漢」。對此，高人氣實況主「丁特」薛弘偉現身留言吐槽，指出該標準嚴重脫離現實，呼籲大眾不要製造無謂的社會焦慮。





網傳「黃金單身漢」條件：年薪150萬！丁特砲轟：一群人集體失智幻想

一名網友在Threads上分享黃金單身漢的標準，沒想到其中一條要求「年薪約150萬」，引起網友熱烈討論。（示意圖／民視新聞資料照）

黃金單身漢標準遭質疑 網友評價兩極

事件起因於一名網友發文定義黃金單身漢條件，男方年齡需為36歲，且「年薪約150萬」。除了薪資門檻，內容還涵蓋：婚後不與公婆同住、設共同帳戶、男方負擔生育費用、共同分擔家事與育兒等。儘管原PO認為這樣的條件「應該算還不錯吧」，然而卻遭到大批網友無情洗版，輿論走向兩極化。

知名實況主丁特報持相反意見，認為年薪150萬是全台受僱員工PR95以上的人，希望大眾不要製造薪資焦慮。（圖／翻攝自Dinter臉書）

網友意見陷入拉鋸 薪資認知出現巨大斷層

一邊有網友認為這些標準太誇張，連知名實況主丁特都留言說道：「是不是霸道總裁劇情太常播了？一群人集體失智幻想年薪150是正常人。」他還引用行政院主計總處資料佐證，指出2025年全台受僱員工PR90的年薪約為133.6萬元，推估「150萬可能已經PR95以上了」。他認為若將前5%的高收入者視為常態，只會製造薪資焦慮，該言論隨即獲得不少理性網友支持「年薪50都很強了，還在那邊做夢150」、「曾經因為不到人眼中的正常薪資焦慮，但真的數據會說話」。

網傳「黃金單身漢」條件：年薪150萬！丁特砲轟：一群人集體失智幻想

行政部主計處將全台總薪資分布，依照歷年趨勢與性別分別製作圖表。（圖／翻攝行政部主計處官網）

網：只是正常男人 話題熱度持續飆升

然而留言區也有不少相反的想法，「這只是正常男人，不是黃金單身漢」、「身為女性我完全符合，徵一位女性謝謝，保證不用生，過年都回自己家過」、「年薪要1500萬才跟『黃金 』比較匹配…這目前就是一般單身漢」、「這個標準的話，很多女生都是黃金雅典娜了」、「什麼時候黃金單身漢條件這麼寬鬆？？」。正反雙方針對現實收入與理想伴侶的定義在網路展開激烈爭論，也讓該議題熱度持續攀升。





