年薪近百萬買1900萬房！夫妻生活品質下降「旅遊照全消失」 網點關鍵：要量力而為

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價持續攀升，許多剛結婚的年輕夫妻為了「有房安心」紛紛背上動輒數十年的房貸，但沉重負擔也讓不少人生活品質驟降。近日，有網友發文表示，身邊一對年收不到百萬的夫妻用新青安方案購買桃園青埔總價1900萬元的物件後，原本可以到處旅遊的生活徹底消失，甚至因財務壓力大到不敢生小孩，只盼能早日把房貸還完。

一名網友日前在PTT上以「年薪80-90萬，根本買不了房」為題發文。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「年薪80-90萬，根本買不了房」為題發文，表示朋友夫妻在結婚後認為應該擁有自己的家，於是用新青安貸款入手青埔約30坪、含車位總價1900萬元的房子。由於夫妻倆學經歷普通、收入不高，靠著家中贊助500萬元，再拿出兩人存款共400萬元才湊齊頭期款，而剩下則是長達40年的沉重房貸。

廣告 廣告

自己出來住後，他們才真正體會到水電瓦斯、網路費、管理費、車位清潔費等基本生活開銷的龐大，再加上養車成本驚人，每一筆支出都壓得兩人喘不過氣。原本愛出國旅遊、拍照打卡的夫妻，如今社群限動只剩下新家的裝潢更新，因為已經沒有多餘錢出去玩，生活品質相較婚前大幅下滑。

原PO也提到，為了房貸，女生每天從青埔通勤到內科，假日還兼職打工，長期下來身心狀況明顯出問題；丈夫因業務工作不穩，收入常常忽高忽低，甚至遇過月收入近乎歸零的窘境。提到未來規劃，夫妻倆更是表示「不敢生」，擔心若有孩子開銷更高，日後恐怕連基本生活都難以維持。對此，他也好奇詢問網友們：「如果是你，條件一樣的情況下，你會選擇跟他們一樣的路嗎？」。

貼文一出立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，許多人點出關鍵是「買太貴」，「問題在買錯地方而已吧，買的也太貴只有投資的人才會那樣買」、「頭期可以拿快1000出來，不要硬買那麼貴」、「頭期能拿900出來根本就很能買房，買太貴而已」、「沒那個薪水就別買快2千萬的房」、「問題在於越級買了自己負擔不了的房子吧」、「自己硬要挑這個價位，挑一千五以內的不好嗎」。

更多FTNN新聞網報導

65歲爸「 存款200萬全付頭期」抵押老家只能貸15年？網點破關鍵：杞人憂天

30歲還沒房被長輩催！他嘆雙北房價高「努力仍買不起」 網曝現實勸：不用想太多

買房後竟成全家公敵！兄弟姐妹狂酸「等著看出事」 陰暗小心思被搓破

