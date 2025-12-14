年薪近300萬！35歲女「天天省吃儉用」買房 因1事後悔了
省吃儉用就能過上好生活嗎？國外一名女子在自學生時期就養成省錢的習慣，她目前已經35歲，在她勤奮工作的努力之下，年薪已經超過9萬美元（換算約新台幣282萬元），但如今她卻開始質疑這樣的生活方式是否正確？因為同齡人在20幾歲時都在花錢享受人生，她擔心自己已經錯過體驗人生的機會。
根據《Moneywise》報導，國外一名女子蘿拉（Laura）從小家境並不富裕，經濟穩定對她很重要，於是她就養成省吃儉用的習慣。在上大學之前，她知道未來一定要還學貸，所以她在高中時就兼職打工，盡可能地存錢，以降低未來貸款的金額。
蘿拉上大學後，朋友們在享受假期時，她則在餐廳打工加班，畢業後她也立刻投入職場；為了盡速償還學貸，她每天省吃儉用，自備午餐、跟別人合租房，就連車子也是開二手車。經過她的一番努力，蘿拉如今在一家公司擔任人資專員，年收入高於9萬美元，她的學貸也已經還清。另外，她的退休儲蓄金也已經達到15萬美元（約新台幣470萬元），對比同齡人進度相當超前。
此外，蘿拉還有一筆應急金，可以支付6個月的開支，以及一間兩房的公寓，她打算出租其中一個房間，並把租金用來償還房貸。不過，對蘿拉而言，她卻開始後悔當初沒有多出去旅行、參加演唱會，她感覺同齡人都有享受到20幾歲的青春，她擔心自己太過保守，從而錯過許多美好的回憶。
對此，理財專家建議她可以開始考慮調整儲蓄、支出的金額比例，以50%購買必需品、30%購買想要的物品、20%用來儲蓄，作為一個策略。不過，像蘿拉這種節儉者來說，也可以採取70%生活開支、20%儲蓄、10%自由支出的方式。專家認為，蘿拉也可以選擇一件想要做的事，並把費用均攤到6個月內，這能幫助她放鬆對消費的控制，並開始享受生活。
根據《Experian》數據，美國人的平均負債達到10萬4755美元（換算約新台幣328萬元）。專家認為，大多數人在網路上發布光鮮亮麗的內容，但不會有人透露信用卡債務。而蘿拉很擅長儲蓄、執行計畫，她只須調整目標，就能夠在規劃中豐富自己的人生。
