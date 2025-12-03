年薪逼近2千萬仍嫌低！ 中國LED大廠董事長投票反對自己續任

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

中國大陸LED顯示器龍頭企業艾比森在上月28日召開第六屆董事會第一次會議，除了通過多個議案外，也推舉原任董事長丁彥輝連任，在得到8票同意票後，丁彥輝本人竟對自己投下反對票，原因是「對董事長薪酬不滿意」，引起外界熱議。

據綜合陸媒報導，艾比森於上月28日舉行第六屆董事會第一次會議，會議中通過多項議案，包括修訂公司制度、選舉董事長及各專門委員會委員、聘任總經理等。其中，在選舉董事長議案中，原任董事長丁彥輝以8票同意票通過連任，但他本人卻投出唯一反對票，理由竟是「對董事長崗位薪酬不滿意」，引來網友吐槽「讓董事長受委屈了」、「薪酬太低？」、「435萬還不滿意」。

據財報顯示，艾比森去年營收為36.63億元人民幣（約新台幣162億元）、淨利1.17億元（約新台幣5.17億元），丁彥輝從中獲得的稅前報酬總額為435.56萬元（約新台幣1928萬元），與2023年的288.45萬元相比，已增漲近150萬元。另外，丁彥輝持有公司股份1.2467億股，占公司總股本33.78％，為艾比森實際控制人。

