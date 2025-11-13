年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

來自美國科羅拉多州的奧哈根（Cassidy O'Hagan）才28歲，卻已去過許多過去連作夢也不會造訪的觀光勝地，例如馬爾地夫、波多黎各和杜拜。更棒的是，奧哈根不必特地請假，遊訪這些地區是她工作的一環。

什麼工作聽起來這麼誘人？答案是超級富豪家庭保母。奧哈根享有401K計畫、醫療保健福利和帶薪假，年薪介於15萬至25萬美元。其他隱藏福利則有私人主廚製作的餐點、專屬「保母衣櫃」及個人司機，奧哈根也能搭乘私人噴射機環遊世界。

廣告 廣告

包括奧哈根在內，美國捨棄白領工作、偏好為超級富豪家庭和財產效勞的Z世代愈來愈多。對許多青年而言，相較於攀爬愈來愈不穩固的職業階梯，保母、管家、私人司機和私人廚師等工作不只收入較高，而且也較迷人及有活力。

2000年富比世（Forbes）全球億萬富豪名單上有322人，這個數字如今已超過3,000人。瑞銀（UBS）日前也在報告中指出，全球可投資資產介於100萬至500萬美元人數已達到5,200萬人，過去25年增加三倍。隨著超級富豪激增，他們的豪宅、飛機和遊艇數量也快速上升，這些財產都需要派員照料。

在疫情後招聘熱潮引發的搶人大戰帶動下，這類工作薪資和福利變得更誘人。Tiger Recruitment網站上一個管家職缺年薪上看12萬美元，一個保母職缺年薪最高達到15萬美元。Tiger Recruitment上也有一個需要在紐約、東漢普頓、亞斯本（Aspen）和貝萊爾（Bel Air）房地產之間奔波的「住宅總管」職缺，年薪介於20萬至25萬美元。

人力仲介機構Celebrity Personal Assistant Network創辦人丹尼爾（Brian Daniel）表示，私人員工向來有點帶著誤打誤撞的成分進入這個職場，但現在進入這個產業的新人不只較年輕，也擁有大學學位。丹尼爾說：「我收過有博士學位的人寄來的電子郵件，其他還有律師、企業主和曾任職於不動產業的人。」

廣告 廣告

Tiger Recruitment私人員工招聘員愛德華茲（Ruth Edwards）指出，私人員工之所以待遇優渥，是因為許多職位要求在一般朝九晚五以外時間待命，而且有時候必須長時間工作。丹尼爾則表示，在這個充滿名人和億萬富豪的產業工作必須精力充沛，因為節奏永遠很快，壓力可能比在華爾街工作還大。

更多世界日報報導

川普簽了 美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

未成年公校生上移民法庭遭ICE逮捕 紐約市府聲援

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高