年薪128萬起跳、包吃包住！研究站「超多高薪職缺」…卻因「這點」讓人不敢去

不少民眾尋找工作時都相當關心年薪與福利，如今有一份年薪破百萬、生活費全包的工作登場，唯一的條件是必須前往南極！隨著新一年度南極研究站運作的到來，英國南極調查局（British Antarctic Survey，BAS）近期對外公布最新徵才資訊，開放多項南極研究站職缺，涵蓋技術、船務、氣象、廚師等，消息曝光後引起熱議。

BAS說明，最新公開的職缺包括機械操作員、柴油發電技術員、船員、潛水員、氣象觀測員與無線電操作員、廚師、研究站站長及動物學野外助理等多種職務，所有職缺合約期限介於6個月至18個月，時間上具有高度彈性，合約開始時間則視各職務需求而定，但大多落在5月至9月之間。

至於外界關注的薪資與福利的部分，BAS指出，所有職缺年薪一律從30244英鎊（約128萬元新台幣）起跳，而且BAS也會為所有職員免費提供研究站內的住宿、飲食、交通安排、專業極地禦寒服裝、工作所需工具、職業訓練等，好讓員工能專注於工作與研究本身。

不過BAS也提醒有興趣應徵的民眾，南極並非一般人能輕易適應的工作環境，因整個南極洲1年就有一半時間處於完全黑暗，研究站人員可能還得面臨低至零下89.2°C的極端低溫與猛烈暴風雪，對身心都是嚴峻考驗。除了官方說明，TikTok創作者喬丹（Matty Jordan）也不時分享他在南極工作與生活的日常影片，喬丹笑道，將食物或飲料放在室外是大忌，因為往往會在還沒入口時就已完全結冰。

當氣溫降至零下43°C時，至少需要穿3層保暖衣物，若低於零下50°C甚至必須增加到5層以上，包括極地防寒外套、雙層手套、帽子、靴子與護目鏡等裝備都要穿戴完整，避免凍傷。喬丹強調，在南極，真正有效的保暖關鍵在於分層穿搭，尤其貼身的保暖底層最為重要，因此研究站人員大多選擇美麗諾羊毛（Merino Wool）材質的內衣以應對極寒環境。

負責羅瑟拉研究站（Rothera Research Station）營運管理的布萊恩（Mike Brian）則表示，南極研究站就像一個小型社群，必須仰賴各種專業人員才能正常運作：「你仔細想想，一個社群要維持日常生活，就需要水電工、木工、技師、工程師、廚師等角色，這裡都有相對應的工作」。不過，布萊恩也直言，在研究站工作的人其實都是做著普通工作的普通人，只是身處在一個非常不普通的地方。

哈雷六號研究站（Halley VI Research Station）的木工庫爾曼（Phill Coolman）首次加入BAS時，原本只打算待到該次約滿就走人，結果如今已經重返南極6年。庫爾曼表示，他的工作包括研究站設施維護、解決各類實務問題，確保科學研究能在極端環境下持續進行，因此在南極工作需要高度適應力與團隊合作精神：「我在這裡學到的技能，後來都帶回了『真實世界』，也做了很多原本以為一輩子都不會有機會嘗試的事。」



